Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı.
26 Şubat 2021 20:43
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde konuşurken, "Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil en nadide eserler seyircisiyle buluşabilecek. Atlas Sineması ve Sinema Müzesi'nin şehrimize kazandırılmasına katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
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Programın gerçekleştirildiği alana gelen Statham, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.
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Tamamlanan restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, "4K projeksiyon, 3 boyutlu perde sistemi, 7+1 ses sistemimiz bunların tamamının Atlas Sineması'nın içerisinde" olduğunu söyledi.
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Yılmaz, müzenin aynı zamanda sinemasever gençler için bir eğitim üssü olarak tasarlandığını belirtirken, "Kendi ellerindeki görüntüler için ses ve montaj odamızı kullanabilirler. Dünya sinema arşivini kullanabilirler" dedi.
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Öte yandan müzede özel koleksiyonlara da yer verildiği bildirilirken, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtlar da sinemaseverler için sergilenecek.
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
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Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
1518
Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
1618
Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
1718
Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
1818
Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı