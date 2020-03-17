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Koronavirüs

Virüs bilimci Selim Badur: Koronavirüs sıcak bölgelerde de yaşayabiliyor; besinlerden geçmesi söz konusu değil

17 Mart 2020 09:21

Açık Radyo'da yayınlanan Açık Bilinç programında virüs-bilimci Prof. Selim Badur, Koronavirüs'ün biyolojik özelliklerini, bulaşma ve vücuda nüfuz etme kapasitesini, ve virüsten korunma yöntemlerini anlattı. 

Koronavirüs’ün zamana ve ülkeye göre ölümcüllüğü değişiyor diyen Prof. Badur, "Koronavirüs'ün 500 türü bulunuyor. Bu son türü havaların seyrettiği sıcak bölgelerde de görülebiliyor" dedi.

Bu virüs türünün yakın temas ve solunum yoluyla bulaştığını belirten Badur,  toplumsal bağışıklık güçlendikçe yayılma hızının düşeceğini söyledi.

Bu virüsün ana kaynağının yarasa olduğunu belirten Badur, "Ama insanlara doğrudan bulaşmaz. Bir aracı ile bulaşır. Örneğin Mers yarasalardan deveye oradan da insana bulaştı" diye konuştu. 

 

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