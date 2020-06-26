Harun Tekin: Pandemi sürecinde biletli online konser modelini 'Hediyeler' konseriyle deneyeceğim; onbinlerce insan bu işten ekmek yiyor

Salgın öncesinde biletli etkinlikler ne kadar normalse, salgın sürecinde de müzisyenlerin dijital ortamlarda bilabedel çalması adeta normalleşti. Her olumsuzlukta ilk darbeyi alan canlı müzik sektörü ve ona bağlı çalışan binlerce kişi için çok zor günlerden geçiliyor. Salgın kontrol altına alınana kadar normale dönmeyi beklemek yerine, yeni modeller denemek gerektiğine inanan Mor ve Ötesi solisti Harun Tekin, hem tüm müzisyenlere bir alternatif yol önerebilmeyi, hem kendisini etkileyen şarkıları söyleyerek güzel bir doğum günü geçirmeyi, hem de etkinliğin gelirini müzik emekçilerine ulaştırılmak üzere İhtiyaç Haritası’yla paylaşarak bir dayanışma biçimi ortaya koymayı amaçlıyor.

Tekin, pandemi sürecinde iptal edilen ve yaklaşık dört ay boyunca iş yapamayan müzisyenlerin yaşadığı zorlukların gözardı edildiğini, sahne arkasında görünmeyen emekçilerle birlikte sektörden ‘ekmek kazanan’ onbinlerce insanın zor durumda kaldığını söyledi. ‘o kadar emekçi varken şarkıcının türkücünün ne derdi olacak' algısının yanlış olduğunu söyleyen Tekin, “Biz sadece ekran önünde veya sahne üstünde spot ışıklarıyla aydınlatılan personaları görüyoruz. Ama bir de o sahnede görmediğimiz, arkada çalışanlar var. Onların yakınları aileleri derken on binlerce insandan bahsediyoruz” dedi.

28 haziran’da yapacağı ve gelirlerini ihtiyaç Haritası’yla paylaşacağı online biletli konseri ‘Hediyeler’i anlatan Tekin, “Ben şimdi pazar günü bir deneme yapıyorum. Bu deneme eğer başarılı olursa bütün arkadaşlarımın yapmasını isterim. Bizim konuşmamız konular böyle konular. O da sahne sanatları için çok kolay olmayan konular” dedi. Tekin, normal hayatta nasıl ki biletli konserler yapılıyorsa artık dijital dünyada da biletli konserler yapılması gerektiğini ve bunun sadece pandemi süreciyle değil, hayatın normal akışında zaten konuşulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Tekin’in 28 Haziran Pazar günü saat 19.30’da My Open Stage organizasyonuyla online vereceği ve doğum gününü de kutlayacağı ‘Hediyeler’ biletli bir konser olması nedeniyle pandemi sürecinde verilen diğer konserlerden ayrılıyor.

Hediyeler’de Harun Tekin ağırlıklı olarak başkalarının yazdığı ve kendi hayatında yer etmiş şarkıları, tek başına, akustik gitar eşliğinde çalıp söyleyecek. Yaklaşık 75 dk. sürmesi planlanan ve sadece bilet alanların izleyebileceği konser myopenstage.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Biletler Biletix’te satışta…