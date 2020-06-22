Eğitimci Hakan Bilir: LGS'de puandan çok yüzdelik dilim belirleyici olacak

Eğitimci Hakan Bilir, Liselere Geçiş Sınavı’nda soruların çocukların seviyesine göre zor olduğunu, MEB’in ‘kontenjan artırıldı’ açıklamasına rağmen okulların kapasitesinde bir artış olmadığı için yerleştirmelerde puandan ziyade öğrencilerin hangi yüzdelik dilime girdiğinin önem kazandığını söyledi. Bilir, matematik alanında sorulan soruların zor olduğunu ve matematiğin çok belirleyici olacağını belirtti.

Bu yılki sınav geçen yıla göre daha mı zordu? Yüzdelik dilimler nasıl değişecek? Geçen yıl yüzde 1'lik dilimle alan okula bu yıl hangi yüzdelik dilimde girilebilecek? Hangi dersler geçen yıla göre daha zordu? Kontenjan artırımı nasıl etki yapacak? Eğitimci Hakan Bilir, Candan Yıldız'a değerlendirdi.

Sınava katılan öğrencilerin 13-14 yaşında olduğunu ve yeni tip Koronavirüs döneminde eve hapsolmalarının psikolojik olarak kendilerini çok etkilediğini belirten Bilir, “Bu çocuklar hareketli, oynamak isteyen deşarj olmak isteyen bireyler. Bu süreç onları psikolojik olarak çok etkiledi. Çünkü hep aynı mekanda kalınca çocukların belli bir süre sonunda bir şey yapma isteği de azalıyor” dedi.

4+4+4 sistemi ile birlikte sınava giren öğrenci sayısındaki artışın (1 milyon 700 bin) öğrencilerin istediği okula yerleşmesine yapacağı etkiyi değerlendiren Bilir, “LGS'de rakiplerin kontenjanı 1.5 kat arttı ama okulların kontenjanı o kadar artamadı; geçen yıl yüzde 1'lik dilimle alan okula bu yıl yüzde 0.8'le girilebilecek” diye konuştu. Bilir okul yerleştirmelerinde puandan çok öğrencilerin hangi yüzdelik dilimde yer alacağının önem kazandığını söyledi.

Sınavdaki matematik alanındaki soruların zorluğuna vurgu yana Bilir şöyle dedi:

“Ölçme değerlendirmenin belli bir kriteri var. 100 soru soruyorsan 10 tanesi çok çok kolay, 20 tanesi kolay, 40 tanesi normal ve yine 20 tanesi zor ve 10 tanesi çok zor olur. Sorular buna göre ayarlanır. Burada matematik soruları orta ve üst düzey olunca bu ölçme kriterlerinden biraz daha uzaklaşmış gibi görünüyor. Bunun çocukları biraz yorduğunu düşünüyorum”

Sınava giren ama yerleşemeyen öğrencilerin durumuna ilişkin değerlendirmede de bulunan Eğitimci Hakan Bilir, “Bu sene en fazla 350 bin öğrenci bu yılki sınavla alınacak. Diğer öğrenciler de normal düz anadolu liselerine girecekler” dedi.

Öğrencilerin yerleşmek istediği okulların ve bölümlerin tercihi konusunda ebeveynlere sorumluluk düştüğünü ifade eden Bilir, çocuğun hangi alana daha çok yetenekli olduğunun veya yönelimlerinin bilinmesi ve yönlendirmelerin buna göre yapılması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi.