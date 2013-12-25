Canlı leopar yakalayana valilikten sıfır araba ödülü

Siirt Valisi Ahmet Aydın, leoparın turizm açısından çok önemli olduğunu belirterek, canlı leopar yakalayıp getirene sıfır otomobil verileceğini açıkladı.

Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanlığının desteğiyle bölgede yürütülen, "Güneydoğu Anadolu Leopar Projesi" kapsamında valilikçe Eruh Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Avcılar ve muhtarlara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, leoparı canlı yakalayıp uzmanlara teslim edecek kişiye otomobil vaadinde bulundu.

Turizm açısından önemli

Leoparın turizm açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, "İlimiz inanç turizmi açısından son derece zengin. Veysel Karani Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri ve Tillo bu manada önemli. Doğa turizmi açısından da Botan Vadisi ile Gabar ve Çırav Dağı'nda doğal hayat çok önemli. Bir leopar görüp, hocalara teslim ederek, bunların yakalanıp korunmasını sağlayan kişiye valilik olarak sıfır kilometre araba vereceğiz" diye konuştu.

'Bölgede popülasyon olduğunu düşünüyoruz'

Türkiye'de leoparla ilgili çalışmalar yapan proje yürütücüsü ve biyolog Batur Avgan ise daha önce Eruh'ta bulunan leopar postunun bölgedeki bir leopara ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan leopar veya diğer hayvanları bulmaları halinde kendilerine bilgi vermelerini isteyen Avgan, "Eruh'ta bulunan leopar postunun İran'dan mı getirildiği yönünde polis gibi detaylı bir inceleme yaptık. Bu kapsamda dijital fotoğrafları inceledik, köylülerin görüşlerine başvurduk. İnceleme sonunda postun Eruh'a ait olduğu konusunda kesin kanaate vardık" dedi.

Avgan, bölgede leopar popülasyonun olduğunu düşündüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Erkek bireyler bir yerden geliyorsa dişilerin yaşadıkları ve doğdukları yer neresidir? Bunu öğrenmek için İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin güney doğusuna baktığımızda dişi leoparların nerede görüldüğünü araştırdık. İran ve Azerbaycan sınırında dişilerin olduğunu gördük. Bölgede özelikle Diyarbakır ötesinde yok. Daha çok Muş, Bitlis ve Eruh tarafında var. Bu bölgede üreyen, sürekli dişi ve erkek yavruların doğduğu bir leopar popülasyonu olduğunu düşünüyoruz."