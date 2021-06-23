İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 438 bin 500 sterline satılan, ardından alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB Saraçhane'ye getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin halkın evi olduğunu belirterek, "Sanat adına emanet etmek istediğiniz her ne var ise en doğru adres İBB'dir" çağrısını yaptı. İmamoğlu, "Bu iki kıymetli eserin yüzyıllar sonra vatanımızla ve şehrimizle buluşması bizi çok mutlu etmiştir. İkinci eserin bizimle buluşmasını sağlayan değerli vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Yarınlara taşınmasını istediğiniz bütün sanat eselerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaktır. Seçilmemizin 2. yıl dönümüne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etmiştir." dedi.

İmamoğlu, Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Trabzon, Kanuni Sultan Süleyman’ın da doğumuna şahit olmuş bir kent. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği sürecinde doğan Kanuni Sultan Süleyman, burada doğup 14 yaşına kadar yaşıyor. İki padişahın Türk tarihine, Osmanlı tarihine verdikleri o önemli katkıyı derinden hisseden bir insan olarak büyüdüm. Zira ilkokulumun adı da Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’ydu. Dolayısıyla hem Fatih Sultan Mehmet hem de Kanuni Sultan Süleyman bizler için, ailelerimiz için bambaşka bir yere sahiptir.

İBB’nin Saraçhane binasında halkın evindeyiz. 1950’li yıllarda yapılan bu yapının mozaik duvar panosu 1959 yılında yapılan sanat yarışında kazananın eseri konuyor. Değerli bir alandayız. Bu binada sanat uzun süredir unutulmuştu. İBB halka aittir, sanat adına emanet etmek istediğiniz her ne var ise en doğru adres İBB'dir. Eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanmıştır." diye konuştu.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kanuni Sultan Süleyman’ın nadir olan değerli bir portresidir. Bakır panel üzerine yağlı boya şeklinde yapılmıştır İtalya’da. Kusursuza yakın bir uygulamadır. Buradaki görüntü 43 yaşında Bağdat seferinin ardından halini gösterdiği düşünülmektedir. Kanuni Sultan Süleyman 1534 yılında Venedikli bir yetkili tarafından büyük siyah gözlü, biraz iri burunlu, kirli sakallı ve bıyıklı bir biçimde tasvirlenmiş. Portre tamamlanmış.

"Fransa'da bir ailenin özel koleksiyonunda bulunmaktaydı"

Fransa'da bir ailenin özel koleksiyonunda bulunmaktaydı. Daha önce Fatih Sultan Mehmet tablosunu almıştık, 540 yıl sonra böylesi bir tabloyu evine taşıdık.

"Haliç Tersanesi'nde kuracağımız sanat müzesinde bu eserleri sergileyeceğiz"

İstanbul kültürüne bağışlanan çok değerli bir birleşim oldu. Haliç Tersanesi'nde çok değerli bir çalışma yürütüyoruz. Sanat müzesinde bu eserleri sergileyeceğiz.

Umuyoruz ki Fatih, Kanuni Portresi’ni iki yıla kalmadan vatandaşlarımızla daimi bir sergi olarak buluşturmak istiyoruz. Haliç’in kıyısında olan tramvay hattımızın büyük bir bölümünü açtık. Kalan kısmının da finansman sorununu çözdük. Kıyı peyzajı projesini başlattık.

Haliç kıyısında İstanbul sanatını ve kültürüne dönük birçok noktasını da değerlendirmeye aldık. Tarihi Fener evlerini de sergi binaları olacak şekilde restorasyon sürecini başlattığımızı da sizlere bu vesileyle duyurmayı vazife edindim.

"Seçilmemizin 2. yıl dönümüne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etmiştir"

Bu iki kıymetli eserin yüzyıllar sonra vatanımızla ve şehrimizle buluşması bizi çok mutlu etmiştir. İkinci eserin bizimle buluşmasını sağlayan değerli vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Yarınlara taşınmasını istediğiniz bütün sanat eselerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaktır. Seçilmemizin 2. yıl dönümüne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etmiştir.

"Tahminimce bağışçı bizi ziyaret edecektir"

Tahminimce bağışçı bizi ziyaret edecektir. Kendisi uygun görürse kamuoyu ile paylaşırız."

Kanuni Sultan Süleyman portresinin özellikleri

• Kanunî Sultan Süleyman portresi 31 Mart 2021 günü, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılmış, alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır.

• Tablo, 16. yy sonları, 17. yy başlarında bakır panel üzerine yağlı boya ile İtalya’da yapılmıştır.

• Bellini’nin Fatih Sultan Mehmed’in ikonik resmini çizmesinden elli küsur yıl sonra Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında başka bir alışverişin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

• Kanuni’nin 43 yaşında, Bağdat Seferi’nin ardından, Irak’ı Safevilerden aldığı dönemdeki halini göstermektedir.

• Kanuni Sultan Süleyman 1534 yılında Venedikli bir yetkili tarafından büyük, siyah gözlü, biraz iri burunlu, zalimden çok şefkatli, tıraşlı değil, kirli sakallı, uzun, kırmızı bıyıklı, uzun ve ince boyunlu halde tarif edilmiştir.

• Resmin orijinal çizimi, bilinen diğer kopyalarından daha parlak ve daha canlıdır. Renklendirme ve fırça izleri Uffizi’de yer alan Cristofano dell'Altissimo’nun çizdiğinden, daha çok Venedik izi taşır.

• Tablo ölçüleri, çerçevesiz 22.7x17.5 cm, çerçeveli ise 44.5x39.8 cm’dir. 19. yy’den beri Fransa’da bir ailenin özel koleksiyonunda yer almıştır.

• Tablo, 1530’larda Venedik ile Osmanlı arasında sanatsal bir alışverişin ibaresidir. Hikâyesi de Sultan’ın Venedikli bir ustadan aldığı taç ile ilgilidir. Taç Papalığın tacını ve askeri miğfer özelliklerini barındırırken Papa’ya ve Kutsal Roma İmparatorluğu’na referans yapar.

• Tablo, 11 Haziran 2021 Cuma günü, İBB Saraçhane binasındaki uygun ortamı barındıran güvenlikli odaya yerleştirilmiştir.