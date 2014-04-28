Canlı Japon balığı yutan gence ceza!

Gevin Hope adlı 22 yaşındaki genç bir İngiliz. Yılbaşı gecesi içtigi biranın içine Japon Balığını koyup onu canlı canlı yutan Gevin Hope arkadaşları tarafından çekilen görüntülerini kendi Facebook sayfasında yayınlandı. Hayvan haklarını savunan RSPCA adlı kuruluşun sosyal medya üzerinde görüntüleri görmesinden sonra Gevin Hope karşı açtığı dava sonuçlandı ve Gevin Hope 330 ingiliz sterlini (1000 avro) ödemeye mahkum edildi.

İlk defa 2011'de Twitter üzerinde oynandığı tahmin edilen ve meydan okuma oyunu olarak tanınan Neknomination, kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılmaya ve tanınmaya başlandı. "Çılgınca" davranışlar sergileyip görüntülerini sosyal medyada paylaşan ve arkadaşlarından birini seçerek onu 24 saat içinde aynısını yapmaya davet eden "oyun" İrlanda'da olduğu gibi bazen ölümlerle sonuçlanabiliyor.



Sosyal medyada bugüne kadar değişik alkol çesitlerini karıştırıp içenlerden, bir magazaya girip soyunan ve çektiği görüntüleri Facebook'ta yayınlayarak insanları aynısını yapmaya davet eden neknomination örnekleri gördük. Son zamanların gözde "çılgınlığı" ise Japon balığını canlı canlı yutmak ve yutarken çekilen görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayarak insanların da aynısını yapmaları için onlara çağrıda bulunmak.





İngiltere'nin Kuzey-Doğusunda bulunan Gateshead mahkmesi Gevin Hope'nin bu davranışını acımasızca ve aptalca bulduğu için bu cezayı verdiğini açıkladı.



Birkaç ay önce zevk için hayvanlara acı çektiren ve sosyal medya aracılığıyla da insanları aynı şeyleri yapmaya çağıran kişilere karşı bir kampanya başlatan RSPCZ'nin Başkanı Michelle Charlton ise, bir veterinerden aldığı raporu okuyarak midenin Japon balığının yaşaması için elverişli olmadığı, mide de oksijen bulunmadığını, midede asit ve yüksek oranda alkol olduğu için yavaş bir ölüme mahkum edilen balığa karşı acımasızca davranıldığını söyledi. Hayvanlara karşı acımasızca davranan ve internet üzerinden insanları da bu korkunç şeyi yapmaya davet eden insanların suçsuz kalmamasının çok önemli olduğunu, bundan dolayı da mahkemenin bu kararını selamladıklarını ve herkesi bu tür görüntüleri gördüklerinde şikayet etmeleri gerektiğini belirtti.