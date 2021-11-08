'Istırap Korosu’ İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yaptı; oyunun ekibi Akustik24'te

“Istırap Korosu” oyunun ekibi, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu, Akustik24'e konuk oldu.

Bam Tiyatro’nun İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yaptığı oyun bir apartmanda yaşayan 14 karakterin hikayesini anlatıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği, Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu'nun oynadığı iki kişilik oyunda, oyuncular aynı zamanda elleriyle oyunda ritmik bir akış yaratıyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı, evli, bekâr, çocuk ve köpek, kısaca bütün karakterleri sırtlanan oyuncular, oyuna yayılan tüm ses ve efektleri üstleniyor.

Dip dibe evlerinde, birbirlerine fersah fersah uzak yaşamlar süren komşuların içlerinden geçen ve dışlarına taşan bağırışlar; çarpan kapılar, titreyen pencereler, parçalanan kalpler, tepinen çocukların hikayeleri anlatılıyor.

Ödüllü bir tiyatro yönetmeni ve oyuncusu olan Deniz Karaoğlu, sahne partneri Seda Türkmen ile oyun sırasında birbirleriyle yüz yüze gelmediği için oyunun kendine has bir matematiği olduğunu söyledi. Karaoğlu, "Birbirini hiç görmeden paslaşmak çılgın bir matematikti" dedi.

Oyunun avantajları ve dezavantajlarını anlatan Seda Türkmen ise, "Dezavantaj gibi görünen her şey bizim için daha çok avantajlı aslında" diye konuştu.

Oyundaki karakterlerin yabancı olmadığını, her apartmanda bulunabilecek 14 karakterin canlandırıldığını belirten yönetmen Murat Mahmutyazıcıoğlu, "Bir apartmana bakarken binlerce apartmanın ortaklaştığı bir hikaye anlatmak diyebiliriz. Oyun iddiası olarak da bütün bu karakterleri 2 kişi ile bu koroyu yarabilmek gerçekten çok keyifliydi" dedi. Mahmutyazıcıoğlu, “Oyundaki her şey olması gerektiği kadar” diye konuştu.

15 ve 29 Kasım’da Kadıköy Boa Sahne’de sahnelenecek oyunun ekibi, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu, 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında ilk kez sahneledikleri oyunu Akustik24'te Ayşen Güven'e anlattı.