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Yaşam

Canlı istavriti yutan o kadın öldü

İstanbul’da 16 cm uzunluğunda bir canlı istavriti yutmak isterken nefes borusu tıkanan 66 yaşındaki kadından kötü haber geldi

09 Şubat 2015 14:06

10 gün önce meydana gelen olayda 66 yaşındaki bir kadın, sahilde balık tutanların kovasından aldığı 16 cm uzunluğunda 3.5 cm eninde canlı istavriti "mide hastalığıma şifa olsun" diye yutmuştu.

Daha önce de küçük alabalıkları canlı yuttuğu öğrenilen kadının bu girişimi sonrasında nefes borusunu tıkanınca nefes alamadığı için vücut fonksiyonları durmuş ve en yakındaki hastaneye kaldırılmıştı.

Doktorların hemen müdahalesi sonrası bir bölümü gözle görünen balık kadının boğazından çıkarılmış, yapılan kalp masajı ile, kadının yeniden nefes alması sağlanmıştı. Ancak doktorların ölümün kıyısından aldığı kadının, bu sürede organları gördüğü hasar nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Bu olay sonrasında 10 gün yoğun bakımda tutulan, ismi açıklanmayan kadının 10 günlük yaşam savaşını kaybettiği belirtildi.

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