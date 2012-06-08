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Dünya

Hintli astım hastaları canlı balık yutuyor!

Hindistan'da astım hastaları, solunum problemlerini gidermek için canlı balık yutuyor

08 Haziran 2012 21:19

Hindistan'ın güneyindeki stadyumda toplanan on binlerce kişi, sarı renkte bir bitkisel macuna bulanmış canlı sardalyaları yemek için bir araya geldi. Grup canlı balıkları yutarak iyileşeceklerine inanıyor.

Doktorların eleştirilerine rağmen Goud ailesi, 170 yıl önce Hintli bir azizden aldıklarını iddia ettikleri gizli bitkisel balık formülünü hastalara uyguluyor.
 
 
Haydarabad polisi, stadyumda bir adamın kalp krizi geçirerek öldüğünü ve bazılarının saatlerce bekledikten sonra solunum zorluğu çektiklerini açıkladı.
 
Tedavi için 70 bin kişinin stadyuma akın ettiği bildirildi.
 
Goud ailesi, her yıl tedaviyi, astrologların belirlediği günde yapıyor.

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