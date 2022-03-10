İstanbul için turuncu alarm; kentte son durum ne, alınan önlemler neler?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İstanbul'daki yoğun kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesini beklediklerini söyleyerek "Kar kalınlığının 50 santimetreye çıkacağı ön görülüyor" dedi. Alpay, ocak ayındaki yoğun kar yağışında yaşanan sorunları anlatarak bu kez İstanbul Valiliği ile daha koordineli çalıştıklarını dile getirdi.

Metro seferlerinin gece 02.00'ye kadar devam edeceğini belirten Alpay, vatandaşlara kar yağışına karşı tedbirli olma uyarısı yaptı. İBB'nin aldığı önlemleri de anlatan Alpay, özellikle Ocak ayında yaşanan kar yağışı nedeniyle yaşanan "yetersiz tuz" tartışmalarını da hatırlatarak "Tuz spekülasyonu artık konuşulmaması gereken bir durum" dedi.

Yapılan uyarılar ve alınan tedbir kararları neticesinde trafiğin yüzde 20-30'lar arasında olduğunu söyleyen Alpay, "Şu anda yollarımız açık. Çok fazla gerekmedikçe dışarı çıkılmaması gerektiği anda da toplu taşımayı kullanmayı öneriyoruz. Kış lastiği çok önemli. Trafikte gördüğümüz şeylerden biri de küçük binek bir aracın kar lastiği olmadığı için E-5'te kilometrelerce trafik oluşturduğu. Vatandaşımızdan beklentimiz bu kadar" dedi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Eğitime ara verilen ve memurların izinli sayıldığı kentte, önlemler alınmaya başlandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB, Karayolları, AKOM ve AFAD'ın kar yağışına karşı aldığı önlemleri ve kentteki son durumu Candan Yıldız'a değerlendirdi.

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