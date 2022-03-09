İmamoğlu'ndan İstanbul için kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen kar yağışı konusunda vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini söyledi.
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da bu gece başlaması beklenen ve 5 gün süreceği tahmin edilen kar yağışıyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu ve bilgi verdi.
İmamoğlu, "Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi" dedi.
İmamoğlu, şöyle devam etti:
"İBB; sorumlu olduğu 4.023 km’lik yol ağında 2.000 iş makinesi ve 9.500 personelle görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı müdahale edecek. 220 bin ton tuz ve 64 tank (1.290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor.