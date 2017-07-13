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Yaşam
Deutsche Welle

Canlı hücrelere fotoğraf ve video kaydedildi

Bilim insanları ilk kez yaşayan hücreler içine dijital fotoğraf ve video görüntüleri kaydetmeyi başardı.

13 Temmuz 2017 22:30

Harvard Tıp Fakültesi'nden Seth Shipman ve George Church liderliğindeki bir ekip, ilk kez yaşayan hücreler içine dijital fotoğraf ve video görüntüleri kaydetmeyi başardı.

Çalışma kapsamında, bir bakterinin DNA'sı içine siyah beyaz bir el fotoğrafı ve 1887 tarihli bir filmden bir bölüm kaydedildi.

Uzun vadeli hedef, hücrelerin kendi gelişim sürecinde bunları genetik miraslarına kaydetmeleri. Araştırmacılar, elde edilen verilerin özellikle tıp amaçlı kullanılabileceğini söyledi.

Araştırma ekibi, insan elinin siyah beyaz fotoğrafını ve at süren bir insanın görüntülerini E.coli bakterisinin hücrelerine kaydetmek için moleküler makas Crispr'i kullandı.

Film için 36x26 piksel değerinde 5 görüntü arka arkaya DNA'ya kaydedildi. Üzerinde çalışılan görüntünün, kaydedildikten sonra orijinaline yüzde 90 oranında benzerlik gösterdiği belirtildi.

Araştırmacılar, sistemi sonuçta öyle değiştirmek istiyor ki, hücreler kendi biyolojik süreçlerini kendileri kaydedebilsin. Shipman, Harvard'dan yayınlanan bir bildiride yaptığı açıklamada, "Bir gün, ilk kök hücreden gelişen bir sinir hücresinin, beyinde özel bir hücre tipine dönüşünceye kadar geçirdiği karar süreçlerini takip edebilecek bir düzeyde olabiliriz" dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BilimTıp Fakültesi Seth ShipmanGeorge ChurchDNAE.coliCrisprHarvardWelle Türkçe dpa BS/BÖ

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