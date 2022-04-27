Gezi davası kararını aileler yorumladı: Hukuksuzluk herkesi yakar; hayatımızdan çalındı

Gezi davasında verilen cezalara ilişkin konuşan aileler, davanın hukuksuz bir şekilde ilerlediğini belirterek "Hukuksuzluk herkesi yakar" dedi. Yıllardır süren davanın ve verilen cezalarla "hayatlardan çalındığın" ifade eden aileler yaşadıklarını anlattı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı.

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

Gezi davasından çıkan kararları yorumlayan aileler, Türkiye'de bir hukuksuzluk iklimi olduğunu ve bu iklimde bu kararın verilmesini beklediklerini söyledi. "2018’den beri bu kılıç kafamızın üzerinde sallanıp duruyordu" diyen aileler, bir kayıp ve yas sürecinde olduklarını söyledi.



Cezaevi süreciyle ilgili yol ve yöntem öğrenmeye çalıştıklarını ifade eden aileler "Cezaevinde dimdik duruyorlar, sağlıkları iyi, herkese selamları var. 'Kaçma şüphesiyle' tutuklandılar ama onlar kaçmayı hiç düşünmediler. Mesleklerinin gereğini yaptılar" diye konuştu.

Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu Yapıcı, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, Hakan Altınay'ın eşi Hande Yalnızoğlu Altınay, Gezi davasında alınan kararı ve bu süreçte yaşadıklarını Candan Yıldız'a anlattı.







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