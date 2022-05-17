Soli Özel: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği çözülür; Türkiye yine kriz çıkaran ülke oldu

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Soli Özel, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında kullandığı sert üslup ile kriz çıkaran ülke konumuna düştüğünü ifade etti.

Soli Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyeceklerine dair açıklamasını T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'a değerlendirdi.

''Bu tür pazarlıklar benim bildiğim kadarıyla kapalı kapılar ardında'' yapılır diyen Özel, Türkiye'nin kuzey ülkelerindeki terör varlığıyla ilgili endişelerini böyle bir çıkış yapmadan önce bahsi geçen ülkelerin liderleriyle gündeme getirip bir görüşme talep etmesinin daha mantıklı olacağını düşündüğünü söyledi.

''Türkiye'nin hamlesinin pazarlık için yapıldığını herkesin kabul ettiğini'' belirten Özel, genel kanının Ankara'nın ABD'ye karşı elinde bir pazarlık kozu bulundurmak istediği olduğunu ve uluslararası kamuoyunun bu sorunun çözüleceğine inandığını belirtti.

Öte yandan Özel, Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak endişelerini gündeme getirmesinin çok normal olduğunu vurgularken, dünyanın çok kritik bir noktada olduğuna dikkat çekti. Özel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası düzende geri çevrilmeyecek değişimler meydana geldiğini; yeni kurulacak Batı güvenlik düzeninin dışında kalmanın Türkiye'nin zararına olacağını belirtti.