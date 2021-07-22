Türkiye'nin Afganistan'daki iletişim hataları

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararının ve Türkiye’nin Kabil’deki havalimanının güvenliğini sağlamasına yönelik tartışmaların devam ettiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afganistan’da Türkiye’nin üstleneceği misyon ve Talibanla ilgili açıklamaları tartışmalara neden oldu.

Taliban’ın Türkiye karşıtı tutumuna ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan’ın “Taliban’ın Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize ihtimal veriyorum" sözleri içerde de tepkilere neden oldu.

T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş, Dış Politika ile İçli Dışlı'da bu hafta Türkiye'nin Afganistan'da üstleneceği misyonla ilgili tartışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban açıklamasının, Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinin yansımalarını değerlendirdi.

Türkiye’nin Afganistan ve Talibanla ilgili yaptığı açıklamalarda ‘iletişim hataları’ olduğunu dile getiren T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç, “En büyük iletişim hatası Cumhurbaşkanı’nın Talibanla Türkiye arasında bir fark yok demesi oldu” dedi. Erdoğan’ın sözlerinin özelikle Türkiye içinde laiklik ilkesine önem veren kesimler tarafından tepki ile karşılandığını belirten Yinanç, “Her şeyden önce ben bir kadın olarak da bu söyleme isyan etmek noktasındayım. İşin dış politik tarafına bakarsak da sanki öyle bir noktaya gelindi ki Türkiye'nin sanki kendisini anlatma mecburiyeti çıkmış gibi bir durum oldu. Bu son Taliban ile ilgili açıklama da iletişim hatalarının silsilesinden biri oldu” diye konuştu.

İktidarın Kabil Havalimanı’nın kontrolünü üstlenme sorumluluğunu, ABD Başkanı Joe Biden ile açılan diyalog köprüsünü muhafaza edebilmek ve yaşanan sorunlarda bir yumuşama yaratmak amacıyla yaptığı görüntüsü olduğunu söyleyen Yinanç, ABD’nin ise buna rağmen Türkiye’ye karşı sert tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretinde Maraş’ın bir kısmının açılmasına ilişkin açıklamasını hatırlatan Yinanç, “Özellikle Kıbrıs'ta iki devletli çözüm konusunda ABD’den dışişleri bakanlığı seviyesinde bir tepki geldi. Üst düzeyden sert tepkiler geliyor. Dolayısıyla Afganistan konusunda Türkiye elini taşın altına koyarken ABD’den beklentiler ne ölçüde karşılanıyor bu gerçekten önümüzdeki süreçte soru işareti olmaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti sırasında verdiği ‘Külliye müjdesinin’ ada basınındaki yansımalarının da değelendirildiği programda, aynı zamanda ‘iki devletli çözüm’ önerisine dikkat çekilerek, yapılan açıklamalara gelen tepkiler değerlendirildi.

Erdoğan’ın ‘ben yaptım oldu’ tavrının uluslararası alanda tepki çektiğini söyleyen Yinanç, bu tepkilerin öngörülebilir olduğunu ve buna rağmen yapılan açıklamaların bilinçli bir tercih olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu tepki aslında Cumhurbaşkanı’nın da işine yarıyor. Ne oluyor? ‘Bakın’ diyor, ‘ben milli davamız Kıbrıs için bütün dünyayı karşıma alıyorum’ diyor. Dolayısıyla bu atılan adım karşısında sert tepki geleceğini bile bile böyle bir çizgi izleniyor ki böylece içerden puan toplayabilirim gibi bir hesabı olabilir Cumhurbaşkanı’nın .

öte yandan maraş konusunda büyük bir soru işaret var. Neden Maraş’ın tümü açılmıyor da sadece yüzde 3 buçukluk kısmı açılıyor? Maraş’ın bu kadar küçük bir bölümünün açılması bile bu kadar büyük tepki toplarken hepsini açtık dersiniz ve tepkiyi bir defada alırsın ve yolunuza devam edersiniz. Her defasında karşıdan bir tepki gelmesi bana mantıklı gelmedi”