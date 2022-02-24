Emekli Büyükelçi Hasan Göğüş: Türkiye, Batı'nın ambargosuna katılamaz; ekonomimiz ciddi zararlar görebilir

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden gerilimin ardından dün gece saatlerinde Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok şehre askeri operasyon başlatarak Ukrayna işgalini resmen başlattı.

Emekli Büyükelçi Hasan Göğüş Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri olduğunu hatırlatarak "Şu anda bu krizden en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor" dedi. Ekonomik açıdan çok ciddi kayıplar olacağını belirten Göğüş, "Türkiye'yi zor kararlar bekliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin şimdiye kadar iki ülke ile de dengeli politikalar izleyerek ilişkiler geliştirdiğini söyleyen Göğüş, "İki tarafı da incitmeden bu noktaya kadar geldik. Şimdi batının ambargo kararlarının içeriği bekleniyor. Türkiye'nin böyle bir ambargoya katılması kolaylıkla mümkün değil. Rus uçağının düşürüldüğü zamanlarda yaşananları hatırlayalım. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar çok dikkatli gidilmesini zorluyor. Bugün dolar 14 TL'nin üzerine çıktı, uygulanan kur korumalı ekonomi paketi de var. Döviz yükselmeye devam ederse bu, uygulanan ekonomi politikalara da çok ciddi zararlar verecek " dedi.

Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazları Rus gemilerine kapatması talebini de değerlendiren Gögüş, "Aynı şekilde NATO veya ABD'den de böyle bir istek veya baskı gelebilir. Montrö'nün Türkiye için ne kadar yararlı ve önemli olduğu Ukrayna'daki gelişmelerle açığa çıktı" diye konuştu.

Peki Ukrayna'da son durum ne?

Rusya işgal harekâtı ile neyi planlıyor?

Putin'in açıklamaları ne anlama geliyor?

İşgalin Türkiye'ye etkileri ne olacak?

Emekli Büyükelçi Hasan Göğüş Ukrayna'daki son durumu M. Kaan Kurtuluş'a değerlendirdi.

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