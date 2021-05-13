Dış Politikayla İçli Dışlı’da T24 dış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş, İsrail ve Filistin’deki son gelişmeleri ele aldı.

İsrail-Filistin arasında gerilimin 7 yıldır nispeten daha sakin seyretmesini ‘’yapay bir durum’’ olarak nitelendiren Barçın Yinanç, ‘’Barış sürecinin olmadığı yerde barış olmuyor, gerilim birikip bir kıvılcımla ortalık yangın yerine dönebiliyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin “İsrail'e ders verin“ çağrısı karşılık bulmuyor"

Uluslararası ve bölgesel aktörlerin karşılıklı saldırıların durması için çaba sarfettiğine dikkat çeken Yinanç Türkiye’nin diplomatik çabalarının ise İsrail’in cezalandırılmasına yönelik olduğunu söyledi. Yinanç, Erdoğan’ın konuştuğu liderlere uluslararası camianın "İsrail'e caydırıcı ve güçlü bir ders vermesi gerektiği" mesajını verdiğini söyledi.

Ancak Yinanç’a göre, İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına karşın uluslararası camiada İsrail'e ceza verilmesine ilişkin bir işaret görülüyor. Yinanç’a gore Ankara’nın Filistin’in korunması için, koruma gücü gönderilmesi de dahil uluslararası bir mekanizma oluşturulması çağrısının da destek bulma şansı düşük.

Yinanç ve Kurtulmuş Türkiye’nin geçmişte taraflar arasında oynadığı arabuluculuğu da dikkat çekip Ankara’nın çabaları sayesinde İsrail ve Filistin liderlerinin 2007’de TBMM’ne birlikte hitap ettiklerini hatırlattılar.

Programda, Türkiye’nin 10 yıl önce İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasına öncülük ederek, yumuşak gücünü sergilediği vurgulandı. Türkiye gibi nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülkenin kadın haklarına dair bir anlaşmanın bayraktarlığını yapmasının Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığına da etkili bir cevap oluşturduğu belirtildi.

Yinanç’a gore, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nin 10. Yılında çekilme kararı alması Avrupa’da bir çalar saat etkisi yarattı. Yinanç, Avrupa’da Polonya Macaristan gibi bazı ülkelerin Sözleşmeye soğuk yaklaşmasına şimdiye kadar fazla ses çıkarmayan Avrupa kurumlarının İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkma kararı aldıklarının gözlendiğini söyledi.

Yinanç ve Kurtuluş’a göre, Türkiye’nin çekilme kararı Avrupa’da İstanbul Sözleşmesinin daha iyi savunulmasına dair bir farkındalık yarattı.

Yayında Kurtuluş'un da bahsettiği gibi UEFA, bugün Şampiyonalar Ligi finalini İstanbul'dan aldı ve Lizbon'a taşıdı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önce final oynayacak takımları için ''kuzu kuzu gelecekler'' demişti.