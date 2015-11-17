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Dünya

Öğretmeni 'Paris bombacısını' anlattı: Bir yılda değişti

"'Haram' diye müzik dinlemeyi bıraktı"

17 Kasım 2015 17:20

Paris'te 132 kişinin öldüğü saldırıları düzenleyen intihar eylemcilerinden 20 yaşındaki Bilal Hadfi'nin öğretmeni Sara Staccino öğrencisinin 1 yıl içerisinden aniden değiştiğini söyleyerek, "İlgili, sosyal ve güzel bir öğrenciydi" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre "Şu anda hissettiğim şey kişisel başarısızlık" diyen Sara Staccino, Belçika Radyosu'na konuştu. 

 

"'Haram' diye müzik dinlemeyi bıraktı"

 

Öğretmenine göre, Brüksel'in merkezindeki bir lisede öğrenim gören Hadfi kısa sürede siyasetle daha fazla ilgi göstermeye başladı. "Haram" diye müzik dinlemeyi bıraktı. Sınıfta, Nijerya'da saldırılar düzenleyen ve IŞİD'e biat ettiğini açıklayan Boko Haram örgütünün başarılarını övmeye başladı.

Staccino, Bilal Hadfi'nin ocak ayında yine Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırı sonrası sınıfta, dinine hakaret ettiği için derginin bu saldırıyı hak ettiğini söylediğini aktardı. Charlie Hebdo saldırısı sonrasında 1 hafta okula gelmeyen Hadfi'nin, kısa bir süre sonra Suriye'ye gittiği tespit edilmişti.

Öğretmen, Hadfi'nin okulunun ise bütün bu gelişmelere müdahale etmek yerine, "Bekle, gör" politikasını tercih ettiğini söyledi.

 

"Başarısız oldum"

 

Belçikalı öğretmen, "Şu anda hissettiğim şey kişisel başarısızlık" dedi. Sistemin de başarısız olduğuna dikkat çeken Staccino'ya göre, "Öğrenciyi damgalarız" korkusuyla Bilal Hadfi'ye çok dikkatli davranıldı. Ancak Hadfi hızla radikalleşti. "Okulu kırmakla" başlayan süreç de birkaç ay içinde Suriye yolculuğu ile sonuçlandı.

Bilal Hadfi'nin, Stade de France'ın önünde üzerindeki patlayıcıları infilak ettiren intihar eylemcisi olduğu bildirilmişti.

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