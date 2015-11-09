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Buluşmaya giderken çarşaf giydi, canlı bomba diye gözaltına alındı: Öyle giyinmemi buluşacağım kadın istedi!

"Çevredekilerle müşterilerinin dikkatini çekmemek için çarşaf giymemi söyledi"

09 Kasım 2015 22:52

İnternetten tanıştığı kadınla buluşmaya giderken tanınmamak için çarşaf giyen ancak çevredekilerin canlı bomba olduğundan şüphelenmesi üzerine gözaltına alınan M. İ., çarşaf giymesini buluşacağı kadının talep ettiğini söyledi. M.İ., hakkında halkı korku ve paniğe yol açmaktan işlem yapılıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ordu’nun Ünye İlçesi’nde 2 gün önce Hükümet Caddesi’ndeki Büyük Cami yanında otobüs durağı içerisinde kara çarşaf içinde erkek olduğunu görerek ‘canlı bomba’ olabileceğini değerlendiren vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kara çarşaflı sadece göz kısmı açık olan M.İ.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek halkı korku ve paniğe yol açmaktan hakkında işlem yapılan M.İ. ifadesinde internetten tanıştığı kadının kendisinden çarşaf giymesini istediğini, bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Ordulu olan ve İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan M.İ.’nin polise verdiği ifadesinde, İstanbul’da otobüs yazıhanesi işlettiğini, Ünye’de tesettür giyim üzerine işyeri bulunan bir kadınla internetten tanıştıklarını belirterek, "İstanbul’dan Ünye’ye gelerek kadınla buluşmak için plan yaptım. Kadınla dükkanında buluşacaktık. Burada çevredekilerle müşterilerinin dikkatini çekmemek için çarşaf giymemi söyledi. Bunun üzerine durakta beklemeye başladım, buluşmaya gideceğim esnada polis olay yerine geldi" dediği ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan M.İ. hakkında halkı korku ve paniğe yol açmaktan işlem yapıldı. M.İ. serbest bırakılırken, olayla ilgili kadının da bilgisine başvuruldu.

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