Çarşaflı erkeğe canlı bomba şüphesiyle gözaltı

Ordu’da, internet üzerinden tanıştığı bir kadın ile buluşmaya çarşaf giyip gitmeye çalışan bir erkek, canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Bir otobüs durağında telefonla konuşan kişiden şüphelenen vatandaşlar, kişinin canlı bomba olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, şahsa müdahale ederek üzerindeki çarşafı çıkarttı.

Bunun üzerine erkek olduğu anlaşılan kişi ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfade veren kişi, internet üzerinden tanıştığı kadın ile buluşmaya giderken tanınmamak için çarşaf giymeyi tercih ettiğini söyledi.