Canlı bomba korkusu sosyal hayatı nasıl etkiledi?

İstanbul’da birbiri ardına yapılan bomba ihbarları ‘sosyal yaşamı’ derinden etkiliyor. Sıcakların da etkisiyle ‘metro, metrobüsler’ tercih edilmiyor. Büyük AVM’ler içindeki dükkan sahiplerine göre satışlar düşerken, AVM yönetimleri giriş yapan insan sayısında değişim fark etmediklerini söylüyor. İhbarlar ve son dönemde yaşanan süreç ‘gece hayatını’ da olumsuz etkilemiş. Yurtdışından gelenlerin sıfıra indiği gözlemlenirken, İstanbulluların da bir süre temkinli davranıp, gece hayatına rağbet göstermediği ifade ediliyor.

Korku ülkesi

Sokakların, AVM’lerin, metro ve metrobüslerin diğer günlere göre daha boş olması bir taraftan aşırı sıcak havaya, bir taraftan da her gün gelen bomba ihbarları haberlerine bağlandı.

Cıumhuriyet'te yer alan habere göre, azalma olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşamayacaklarını belirten İETT yetkilisi, istatistiksel verileri karşılaştırmadıklarını söyledi. Yetkili gelecek hafta böyle bir veri paylaşımında bulunabileceklerini söyledi. Yurttaşlar, özellikle kalabalık yerlere gitmekten korkar hale gelirken; bazı yerlerde tüm uyarılara karşın AVM’lerin ve sokakarın boş olmadığı, özellikle turistlerin sayısının fazla olduğu dikkat çekti.

Emniyet de uyardı

Emniyet’in İstanbul’daki tüm ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerine bir uyarı yazısı göndererek, metro, tramvay ile vatandaşın kalabalık olduğu noktalara yönelik eylemlere karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapması, yurttaşları tedbirli davranmaya yöneltmiş durumda. Cevahir, Zorlu Center, Optimum gibi AVM’lerde mağazası bulunan firmaların satışlarında yarı yarıya düşüş yaşandığı söylenirken; bazı yerlerde yoğunluğun azalmasında sıcak havanın etkili olduğu vurgulanıyor. AVM’lerin yönetimleri ise giriş yapan insan sayısında bir değişim yaşanmadığını belirtti.

Bomba ihbarları önlemleri iki kat artırdı

Suruç’ta yaşanan saldırı sonrası başlayan operasyonlar ve güvenlik söylemlerinin ardından Ankara’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Bakanlık binaları çevresinde ve metro altında güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Kalabalık alanlarda sivil polis artışı gözlemlense de halk ve esnaf, bomba korkusundan çok sıcaklardan şikayetçi. Ankara’da bakanlıkların bulunduğu bölgelerde hergün bulunan polis sayısı daha da arttırıldı. Güvenlik görevlileri bina dışında kontrollere başlarken, bina önlerinde araçların durmasına bile müsade edilmiyor. Bakanlık hizmet binalarının otoparklarına giren arabalar ise altlarına kadar aranırken, yoldan geçen insanlar polis tarafından şüpheli olarak görüldüklerinde GBT kontrolünden geçiriliyor.

İzmirlilerde ulaşım derdi

Yeniden tırmanan terör olayları, İzmir’de özellikle ulaşımda sıkıntı yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro ve İZBAN’da güvenlik önlemlerini artırırken, bazı belediye otobüsü güzergahlarında gece saatlerinden itibaren yapılan seferler “anlık istihbaratlar doğrultusunda” kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, terör saldırıları sonrasında yaşananlar ve alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti: “İZBAN ve metro duraklarında güvenlik önlemleri artırıldı. Otobüs seferlerinde zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Saldırılar nedeniyle seferlerde aksamalar oluyor. Taşlı veya molotoflu saldırıların yaşandığı yerlerde özellikle son seferler sağlıklı yapılamayabiliyor. Bu da oradaki vatandaşları sıkıntıya sokuyor.”

Çapa: İstanbullu tedirgin

Gece hayatı da ihbarlardan nasibini almış vaziyette. Eğlence sektörünün duayen isimlerinden Celal Çapa gözlemlerini şöyle paylaştı:

“Bomba ihbarlarının gece hayatını son derece ciddi ve negatif bir yönde etkilediği kesin. Öncelikle yurtdışından gelen ve gece hayatına rağbet gösteren kesim sıfırlandı diyebilirim. Bırakın İstanbul’u Siirt’te yaşanan bir olay bile yurtdışından İstanbul’a gelecek olanı etkiler. Suruç’ta yaşanan katliamın hemen ardından zaten yurtdışından gelecekler programlarını iptal etti. Eşi Türk olan ve her yıl yaz aylarını Türkiye’de geçiren bir dostum bile Bodrum’da kiraladığı teknesine Rodos’tan binmeyi tercih etti. Bu gibi örnekler fazla. İstanbullular için de aynı şey geçerli. İstanbul’da ortak olduğum 3 işletmede de, diğer işletmeleri gözlemimde de gece hayatına rağbet eden İstanbulluların biraz çıkmakta tedirgin oldukları ve çıkmamayı tercih ettikleri gözle görülür bir gerçek. İstanbul’un dışında Bodrum’da da en popüler olan tesislerin boş olduğunu gözlemliyorum. Örneğin ben bile kendi aileme, çocuklarıma dışarı çıkarken temkinli olmalarını, kalabalık yerlerde bulunmamalarını, alışveriş merkezlerine gitmemeleri, toplu taşıma araçları kullanmamalarını söylüyorum. İnsanların rağbet göstermemesi normal sanırım.”

Sortie İşletme Koordinatörü Emre Bolat da durumu şöyle değerlendirdi: “Eğlence sektörü gündemden en fazla etkilenen sektördür. Geçmiş yıllara oranla yüzde 30’luk bir düşüş vardı zaten. Buna bir de Suruç’ta yaşanan saldırı sonrası gelişen olaylar etkiledi, düşüş yarıya yaklaştı. Ramazanda rutin bir düşüş olur sonrasında ayağa kalkar. Ancak ramazan sonrası bu olay ayağa kaldırmadı. Yurtdışı müşterisi de etkilendi. Üzgünüz.”

AVM’lerde önlem alıyoruz

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü: “Alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayılarında herhangi bir azalma veya artış olmadı. Şu anda alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayılarıyla ilgili bir sorun yaşanmıyor. Şu ana kadar, resmi makamlardan herhangi bir uyarıcı yazı almadık. Ancak üzücü toplumsal olaylar yaşandığında bizler de kendi sektörümüzde gerekli önlemleri alıyoruz. Görülüyor ki, en önemli şey artık bu tür eylemlerin belirli bir bölgede olması veya belirli bir tarzda gerçekleşmesi diye bir şey yok. Bu sebeple vaka örnekleri hazırlıyor ve senaryolandırıyoruz.”