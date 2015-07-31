Türkiye'den IŞİD'e 1300, PYD'ye ise 1500 kişi katıldı

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'den IŞİD'e 1300 kişi katıldı. Son bir yılda PYD'ye katılan kişi sayısı ise 1500.

Bugün gazetesinin haberine göre, Türkiye'den IŞİD terör örgütüne bin 300 kişi katıldı. Son 1 yılda bin 500 Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan vatandaşın PKK'nın Suriye kolu PYD'nin saflarında yer aldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma ve Genelkurmay'dan alınan verilerle Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü çarpıcı terör notu hazırladı. Hazırlanan bilgi notu hükümet, AK Parti ve ilgili kurumlara sunuldu.

Güvenlik güçlerinin ilgili topladığı veriler korkuttu. Yabancı terörist savaşçılar ve sınır güvenliğine yönelik hazırlanan çalışmaya göre Türkiye'den IŞİD'e katılım ürkütücü boyutlara ulaştı. Temmuz 2015 itibariyle IŞİD terör örgütüne katılan, geri dönen veya ölen Türk vatandaşlarının sayısı bin 300. İçişleri Bakanlığı bürokratları söz konusu katılımların yüksek olmadığını savunarak görüşünü hükümete iletti.

Hazırlanan notta “Türkiye, Suriye ve Irak'la paylaştığı 1.300 km sınıra ve 80 milyona yakın Müslüman nüfusa sahip bir ülke olmasına rağmen, IŞİD'e en çok katılımın olduğu ülkeler arasında ilk 10 sırada dahi yer almamaktadır” denildi.

Cezaevlerinde 100 IŞİD'li

Türkiye'nin IŞİD terör örgütüne yönelik mücadelesinin 2014 Niğde saldırısının ardından arttığına dikkat çekilen raporda, 1 Ocak 2015-24 Temmuz 2015 tarihleri arasındaki operasyonlar anlatıldı. 600'e yakın kişinin IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi. 100'den faza kişinin IŞİD mensubu olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği vurgulandı.

IŞİD'cilerden cephanelik çıktı

Türkiye içinde IŞİD evlerine yapılan polis ve jandarmanın yaptığı baskınlarda ele geçirilenler ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Operasyonlarda 10 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 85 kalaşnikof şarjörü ve 2 bin 800 Kalaşnikof mermisi ile 12 tüfek, 7 tabanca ve 107 fişek ele geçirildi. Terör şüphelilerinin evlerinde yapılan aramalarda ise 34 canlı bomba yeleği, 268 kg TNT patlayıcı, fünyeleriyle birlikte 40 el bombası ve bir bomba düzeneği bulundu. Bomba yapımında kullanılacak 1.500 gram alüminyum tozu, 500 gram kükürt tozu, 214 gram amonyum nitrat ve 155 gram balmumuna ulaşıldı.