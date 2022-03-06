Ukrayna'da Vinnitsa askeri havaalanı devre dışı bırakıldı; BM, savaşta en az 364 sivilin öldüğünü açıkladı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna işgali 11'inci gününe girdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalin ilk 10 gününde Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 1.5 milyonu aştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge çağrıları, NATO tarafından yanıt bulmadı.

Rus ordusu şehirleri bombalamayı sürdürürken Ukrayna'nın Mariupol şehrinde ilk ateşkeste planlanan sivillerin tahliyesi, Rusya'nın bombardımanı devam ettirdiği belirtilerek durduruldu. Mariupol'da bu akşama kadar sürecek ikinci bir ateşkes denemesi başlatıldı.

BBC, CNN ve Bloomberg gibi büyük haber kurumları, Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'li senatörlerle Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Zelenski, ABD senatörlerinden Doğu Avrupa ülkelerinden Rus yapımı savaş uçağı gönderilmesini istedi. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Zelenski'nin talebi üzerine, Polonya ile birlikte Ukrayna'ya savaş uçağı sağlanması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların savaş ilanına eşdeğer" olduğunu ifade etti. Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna'da her şeyin plana uygun ilerlediğini" ve "Rus ordusunun hedeflerine ulaşacağını" söyledi.

Visa ve Mastercard, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

İşte 6 Mart'ta dakika dakika yaşananlar...

23.23 Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya’nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol’da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.

22.40 Video paylaşımı ve canlı yayın uygulaması TikTok, Rusya'daki kullanıcılarının 'sahte haber paylaşımını' suç sayan yasasını gerekçe göstererek, canlı yayın ve yeni içerik üretimini durdurduğunu açıkladı.

22.15 Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi hususunda Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiğini ileri sürdü.

21.10 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin öldürülmesi durumunda Ukrayna'nın yönetimin devamı konusunda planı olduğunu söyledi.

21.00 Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için düzenlenen protesto gösterilerine yüzlerce kişi katılırken 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

20.30 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin telefon görüşmesinde, Johnson'ın, Ukrayna'ya daha fazla savunma ekipmanı sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt ettiği bildirildi.

18.49 Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

18.11 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalılarla yan yana savaşmak için 52 ülkeden gönüllünün geldiğini söyledi.

18.10 Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çatışma bölgelerinden bilgilerin geç alınmasından dolayı çok daha fazla olduğunun sanıldığını bildirdi.

17.00 Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Rusya tarafından yapılan bombardıman sonucu Ukrayna’da 34 hastanenin zarar gördüğünü ve bazılarının hizmet veremeyecek durumda olduğunu belirtti. Bu durumun Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

16.10 Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar ve Ukrayna güçleri, Mariupol dışında insani koridor oluşturma çalışmalarında birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Mariupol'da insani koridor amaçlı ilan edilen ikinci ateşkeste de taraflar birbirini ihlalle suçladı.

Ukrayna 24 televizyonu, Rus güçleri ve Rus yanlılarının şehre saldırmayı sürdüğünü aktardı. Interfax haber ajansı ise Donetsk ayrılıkçı yönetiminden bir yetkilinin Ukrayna güçlerini ateşkesi ihlalle suçladığını aktardı.

Ukraynalı yetkililer, Mariupol'den 200 bin kişiyi tahliye etmeyi amaçlıyordu.

İkinci ateşkesin bugün 21.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

15.34 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, paylaştığı yeni videoda sekiz Rus füzesinin Vinnytsa Havalimanı'nı vurduğunu söyledi. Havalimanının tamamen tahrip edildiğini söyleyen Zelenski, Batı'ya uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısını yinelerken "en azından Ukraynalıların kendilerini hava saldırılarına karşı savunması için destek göndermelerini" istedi.

15.29 Rusya merkezli bağımsız eylem gözlemcisi, bugün Rusya'nın 29 şehrinde düzenlenen Ukrayna işgali karşıtı eylemlerde 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı.

15.14 Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francesco, Rusya'nın Ukrayna'ya "askeri operasyon" söylemini reddederek, "savaş" olduğunu söyledi.

Papa, "Ukrayna nehirlerinde kan ve gözyaşı akıyor. Bu yalnızca bir askeri operasyon değil, ölüme, yıkıma, çaresizliğe giden bir savaş" dedi.

14.25 Ukrayna güçleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile yaşanan çatışmaların altında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İrpin'de çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor. Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.

13.50 AFP'nin aktardığı habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Odessa şehrine bombardıman hazırlığında olduğunu söyledi.

Ukrayna televizyonunda yayınlanan açıklamasında Zelenski, "Odessa'ya roketler? Bu bir savaş suçu olacaktır" dedi.

13.40 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan-Putin görüşmesinde "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ele alındıği, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirildiği" belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi."

Sputnik'in aktardığı habere göre ise Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kiev'in savaşmayı durdurması ve talepleri yerine getirmesi durumunda operasyonun durabileceğini" söyledi.

13.16 Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden dönen İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda konuştuğu belirtildi.

Bennett ve Zelenski, son 24 saat içinde üçüncü kez telefonda konuştu.

İsrail, Rusya'nın Ukrayna işgalinde arabulucu görevini üstlenmeyi teklif ediyor.

12.47 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana 1.5 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini belirten Grandi, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi." ifadesini kullandı.

12.45 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi başladı.

12.27 Ukrayna'nın müzakere heyetinden David Arakhamia, Rusya heyetiyle müzakere görüşmelerinin üçüncü turunun yarın (7 Mart Pazartesi) yapılacağını söyledi.

Rusya haber ajansı TASS da Rus heyeti tarafının 7 Mart'ta üçüncü turu doğruladığını aktardı.

İki taraf da görüşmenin yerini açıklamadı.

12.15Rusya’nın saldırı gerçekleştirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrol odası görüntülendi

11.12 Ukrayna'nın Rusya tarafından kuşatılan Mariupol şehrinde bugün bir kez daha ateşkes ile sivillerin tahliyesi için çalışılacak.

Mariupol'de bir önceki tahliyenin Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle durdurulduğu belirtilmişti.

10.54 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna'da bazı sağlık tesislerine yönelik saldırılar yapıldığını doğruladıklarını açıkladı.

Ghebreyesus, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"DSÖ, Ukrayna'da sağlık hizmeti veren çeşitli tesislere saldırıları, ölümler ve yaralılar olduğunu doğruladı. Başka raporlar da inceleniyor. Sağlık tesislerine ya da sağlık çalışanlarına tıbbi tarafsızlığı ihlal eder ve uluslararası insani hukuğun ihlalidir."

10.45 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nı Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

10.12 Britanya askeri istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Rusya güçlerinin Ukrayna'da sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığı ancak Ukrayna direnişinin Rusya'nın ilerleyişini durdurduğu belirtildi.

Raporda, Britanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna direnişinin gücünün Rusya'yı "şaşırtmaya" devam ettiğini belirtti. Rapor, Rusya'nın direnişe Harkov, Chernihiv, Mariupol gibi şehirlerde sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alarak yanıt verdiğini söyledi.

Rapor, şu ifadelerle devam etti: "Rus güçlerinin bu adımı Ukraynalıların moralini kırmak için olabilir. Rusya daha önce benzer taktikleri 1999'da Çeçenistan'da, 2016'da Suriye'de kullanmıştı."

Rusya, Ukrayna işgalinde sivillerin hedef alındığını reddediyor.

10.08 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Kiev'in 140 kilometre kuzeybatısında bulunan Zhytomyr bölgesinde yerleşim bölgelerinin Rus füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.

Acil Durumlar Servisi, Rus güçlerinin hava saldırısında 15 evin yok edildiğini belirtti.

09.57 Ukrayna ordusu, Rusya işgalinin 11'inci gününde operasyon raporunu paylaştı. Ordu, belirli sınırları korumak için çatışmaların sürdüğünü vurguladı.

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Donetsk'te savunma operasyonu sürerken, operasyonların kuşatma altındaki Mariupol şehrini savunmaya odaklandığını aktardı.

Rapora göre, Rus güçlerinin Dnipropetrovsk bölgesine ilerlerken durdurulduğu belirtildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Ukrayna halkının direnci karşısında Rusya güçleri demoralize oldu ve oldukça düşük moral ve psikolojik duurm içinde hareket ediyor"

09.15 Hafta sonu, dünyanın dört bir yanında on binlerce insan Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki göstermek için eylemler düzenledi.

08.32 Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği kontrolündeki ülkelere haber ulaştırmak amacıyla kurulan, ABD destekli Özgür Avrupa Radyosu (Radio Free Europe/Radio Liberty), Rusya'da medya kuruluşlarına yönelik baskı üzerine operasyonu durdurduklarını açıkladı.

Radio Free Europe/Radio Liberty CEO'su Jamie Fly kararının sebebinin "Putin rejiminin doğruya yönelik saldırıları" olduğunu söyledi.

08.15 ABD'den üst düzey bir heyetin, Nicolas Maduro hükûmetinden isimlerle görüşmek için Rusya müttefiği Venezuela'ya gittiği belirtildi.

The New York Times'ın aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer ve Beyaz Saray'dan isimler Venezuela başkenti Caracas'a yola çıktı.

Görüşmenin kimlerle yapılacağı ve ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Venezuela, Nicaragua ve Küba, bu hafta Rusya'nın Ukrayna işgalini kınayan Birlemiş Milletler karar tasarısında çekimser oy kullanmış ya da katılmamıştı. Bu adım, Rusya müttefiği Latin Amerika ülkelerinin Rusya'yla Ukrayna işgali konusunda mesafeli olabileceğine işaret etmişti.

NYT, heyetlerin yapacağı görüşmenin ABD ve Venezuela arasında uzun yıllar sonra yapılacak en üst düzey görüşme olacağını aktardı.

08.03 Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Polonya ile Ukrayna'ya savaş uçakları temin etme konusunda görüşmeler yürütüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin dün ABD Kongre üyeleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde "Acilen savaş uçağına ihtiyacımız var" yönündeki çağrısına karşılık vermek için ABD yönetimi harekete geçti.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belli sayıda F-16 verebileceği, buna karşılık da Varşova'nın Kiev'e Sovyet dönemine ait savaş uçaklarından temin edebileceğini belirtti.

07.29 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tesla CEO'su Elon Musk ile video konferans gerçekleştirdi. Zelenski, Musk'ı savaş sonrası Ukrayna'yı ziyaret etmeye çağırdı.

Ukrayna, Musk'ın şirketi Starlink'ten gelecek haftalarda daha fazla internet uyduları alacaklarını duyurdu.

07.21 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaklaşık 30 dakika süren bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'ın aktardığına göre, Biden ABD, müttefikler ve ortaklar ile özel sektörün Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına karşı yaptırımlarını artırma çalışmalarından bahsetti.

Biden'ın Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik desteğinin artacağını söylediği belirtildi.

01.47Visa ve Mastercard, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.