"Rusya işgaline hayır"; dünyanın dört bir yanında on binler, Ukrayna'ya destek için toplandı
Rusya'nın Ukrayna işgali onuncu gününü geçerken dünyanın dört bir yanında insanlar Ukrayna'ya desteklerini göstermek için sokağa çıktı.
06 Mart 2022 08:39
17
Rusya'nın Ukrayna işgali onuncu gününü geçerken dünyanın dört bir yanında insanlar Ukrayna'ya desteklerini göstermek için sokağa çıktı.
27
Fransa'da İçişleri Bakanlığı yaklaşık 41 bin 600 kişinin cumartesi günü dayanışma gösterilerine katıldığını açıkladı. Sadece başkent Paris'te 16 bin kişi toplandı.
37
İsviçre'nin Zürih kentinde de 40 bin kişinin katıldığı bir eylem düzenlendi.
47
Britanya'nın başkenti Londra'da, aileleri savaştan kaçmak zorunda olan Ukraynalıların da yer aldığı dayanışma gösterileri yapıldı.
57
İtalya'nın Roma şehrinde sendikalar ve çeşitli organizasyonlar "barış eylemi" düzeledi.
67
ABD'de binlerce kişi New York şehrinde Times Meydanı'nda bir araya geldi. Washington'da da Beyaz Saray'ın önüne NATO'dan uçuşa yasak bölge ilan edilmesini isteyenler toplandı.
77
Şili'nin Santiago şehrinde de Rusya Büyükelçiliği önünde savaş karşıtı protesto düzenlendi
© Tüm hakları saklıdır.