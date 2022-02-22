CANLI BLOG | Parlamento, Putin'in Ukrayna'nın doğusuna tezkere talebini onayladı; ABD, Almanya ve Britanya, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurdu

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi günü gerçekleştirdiği uzun ulusa sesleniş konuşması, Rusya-Ukrayna krizinin seyrini değiştirdi.

Putin, "Ukrayna'nın ABD'nin kuklası olduğunu" söylediği uzun ulusa sesleniş konuşmasında Donbas'ın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğunu belirterek, ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyacaklarını duyurdu. Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara "barış koruma operasyonları" gerçekleştirme adımını da atmış oldu. Rusya, ayrılıkçı yönetimleri tanıyan ilk ülke oldu. Rusya Federasyon Konseyi, bugün oy birliğiyle Putin'in sınır dışına tezkere kararını onayladı. Putin oylamadan sonra, "Askerlerimiz Ukrayna sınırına hemen gitsin demedim" ifadelerini kullandı.

Putin, bugün yaptığı konuşmada da Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LNR) sınırlarını ayrılıkçı yapıların anayasalarına göre tanıdıklarını belirtti. Ayrılıkçı yapılar, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını kendi toprakları olarak tanımlasa da, bu bölgelerin bir bölümü hala Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor.

Harita:BBC Türkçe Harita:BBC Türkçe

ABD, Britanya ve Almanya; Rusya'ya yönelik yaptırım kararları aldı. Britanya iki bankaya yaptırım uygulayacağını bildirirken, Almanya da Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tescil sürecini durdurdu. ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın iki büyük bankası ve Moskova elitlerine yaptırım uygulayacaklarını belirtirken, "Rusya bundan sonra Batı’dan borç alamayacak" dedi.

Biden bugün yaptığı konuşmada NATO üyesi Baltık ülkelerine ek asker ve ekipman gönderileceğini belirtirken bunların savunma amaçlı olduğunu ve "Rusya'yla savaşmaya niyetleri olmadığını" belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkan Volodomir Zelenski bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski, "Ankara'nın gösterdiği duruşa minnettar olduklarını" söyledi.

İşte Yugoslavya'nın dağılma sürecinden bu yana Avrupa topraklarındaki ilk büyük savaşı tetikleyebilecek krizde 22 ve 23 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler...

02.38 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna işgalinin başlangıcı olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve yapılmasının şu anda gündemlerinde olmadığını bildirdi.

02.27 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda kurulan ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devlet' olarak tanıması sebebiyle Rusya'ya uygulayacakları yaptırımların ilk turunu açıkladı.

Kanadalıların Donestk ve Luhansk bölgesiyle herhangi bir şekilde finansal etkileşime girmesinin yasaklanacağını belirten Trudeau, DNR ve LNR'nin tanınması yönünde oy kullanan Devlet Duması üyelerine de yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Trudeau, "Rus devlet borçlarının satın alınması ile ilgili işlem yapmalarını yasaklayacağız, Rus devlet bankalarına yönelik ek yaptırımlar uygulayacağız ve bu bankalarla her türlü finansal işlemi yasaklayacağız” dedi.

02.11 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son iki günde yaptığı konuşmaları "rahatsız edici" olarak nitelendirdi ve bu konuşmaların "Ukrayna'yı Rusya'dan aşağı gördüğünü" gösterdiğini ifade etti.

Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen Blinken, "Rusya hamlelerini daha da agresifleştirirse ABD ve müttefikleri daha da ağır yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.

"ABD ve müttefikleri diplomasiye her zaman açıktır" diyen Blinken, "Ancak bunun için Moskova'nın diplomasi konusunda ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kuleba ve Blinken Kuleba ve Blinken

01.33 ABD'li bir üst düzey yetkili, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini sürdürmesi durumunda Rus bankaları Sberbank ve VTB'ye de yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili, "Rusya'nın hiçbir finans kurumu güvende değil" dedi.

Yetkili, salı günü yaptırım uygulananlar arasında yer almayan Rus elitlerin "kendilerini uyarılmış bilmeleri gerektiğini" söyledi.

İsmi paylaşılmayan yetkili, Rusya'nın işgali devam ettirmesi durumunda ABD'nin birkaç müttefikiyle birlikte Rusya'ya yönelik ihracat kontrolü önlemleri yürürlüğe sokmaya hazır olduğunu belirtti.

01.14 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, yedek birlikleri göreve çağırdığını ancak henüz seferberlik ilan etmediklerini duyurdu.

Zelenski, bu birlikleri geçici süreyle göreve çağrıldığını ve diplomatik çözümden yana olmaya devam edeceklerini belirtti.

01.10 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları tanımasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile olan görüşmesini iptal ettiğini bildirdi. Blinken, kararını bir mektupla bildirdiğini açıkladı.

01.05 T24 için bir yazı kaleme alan Türkiye'nin son Suriye büyükelçisi Ömer Önhon, Ukrayna krizinin Türkiye'ye olası etkilerini şöyle değerlendirdi:

"Mevcut krizde, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olmaktan başka bir seçenek düşünülemez. Ancak bu tutumun ne şekilde arkasında durulacağı ve sahaya nasıl yansıtılacağı hassas bir konudur.

Türkiye resmi tutumunu hakkıyla yansıttığı takdirde Rusya’yla ilişkiler gerilecektir. Bunun da Suriye sahasından turizme, enerji tedarikinden domates ihracatına kadar birçok alanda yansımaları olabilecektir.

Diğer türlü de, Batı’yla yeni sıkıntılar ortaya çıkabilecektir. Mesela Türkiye’ye zaten iyi gözle bakmayan ABD Kongresi gibi çevreler, aleyhimize kullanabilecekleri bir bahaneye daha sahip olmuş olacaklardır.

Türkiye’nin ekonomik meseleleri son dönemde çok arttı ve seçim öncesi Türkiyesi'nin belki de en önemli sorunu haline geldi. İktidar yeni politikalar açıklayıp bu meselenin en yakın zamanda sona erdirileceği vaatlerini ileri sürerken yaşanan kriz, bu anlamda, kötü zamanda gelmiştir. (Bu krizin olumsuz yansımalarının, vaat edilen ekonomik iyileşmede yaşanabilecek olumsuz gelişmeler için bir mazeret olarak kullanılabileceği de düşünülebilir tabi).

2021’de Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya’nın birinci (4.4 milyon), Ukrayna’nın üçüncü (2 milyon) sırada olması dahi, iki ülke arasındaki krizin Türkiye açısından ortaya çıkardığı hassas durumu ortaya koyması bakımından kayda değerdir.



Rusya’ya yönelik yaptırım uygulaması bir diğer sıkıntılı konudur. Yıllar içinde, yaptırım uygulanan ülkelere olan coğrafi yakınlığı dolayısıyla Türkiye, kendisinin tarafı olmadığı krizler dolayısıyla uygulanan tek taraflı yaptırımlardan hep etkilenmiştir. Bu defa da aynı şanssızlık yaşanabilir.



Türkiye Karadeniz’e giriş-çıkışı tutmaktadır, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahiptir, kriz bölgesine komşudur, hem Rusya hem Ukrayna’yla ilişkileri iyidir. Bu özellikleriyle ve krizden en çok etkilenecek ülkelerden biri olması sebebiyle, krizin bir an önce sona erdirilmesini ve bu amaca hizmet edebilecekse rol üstlenmeyi arzu etmesi tabidir. Türkiye bu krizde bir rol oynamaya arzulu olduğunu en üst düzeyde açıklamıştır. Rusya ile Ukrayna arasında başarılı sonuç verebilecek bir arabuluculuğun, son dönemde mümkün olan her ülkeyle arayı düzeltme politikasını taçlandıracağı da düşünülmüştür sanırım."

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz

00.30 Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yardımcısına Rusya'nın Kanada Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırma talimatı verdiğini ve "Rusya'nın agresif hamleleri, uluslararası hukuk ihlalleri ve Ukrayna'nın egemenliğine saygısızlık" açıklama istediğini belirtti.

Joly, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacaklarını ifade etti.

23.27 Kremlin Sözcüsü Peskov, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Putin'in ABD Başkanı Biden'ın yaptırımları duyurduğu konuşmasını izlemediğini, çünkü bir toplantıda olduğunu belirtti.

23.08 Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın desteğini yeniden iletmek üzere Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüştüğünü açıkladı.

22.45 ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff L. Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri’nin, Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz. #UnitedWithUkraine” ifadelerine yer verdi.

22.30 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanımasının ardından uygulayacakları yaptırımların ilk adımlarını açıkladı.

"Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin başlangıcı" olarak nitelediği tanıma kararı üzerine Biden, ABD'nin Rusya'nın iki büyük bankası ve Moskova elitlerine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Biden, "Rusya, Ukrayna'nın var olma hakkına saldırmıştır" diye konuştu.

ABD lideri, "En kötü senaryoyu önlemek için hâlâ zaman var; ABD ve müttefikleri, ciddi olunması koşuluyla diplomasiye açık" dedi.

22.00 AFP'nin aktardığına göre, Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimlerle diplomatik ilişkiler tesis etme adımını atıyor.

21.54 BBC muhabiri Simon Stone'un aktardığına göre UEFA’nın bu sezon St. Petersburg’da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi finalini başka bir kente taşımasına kesin gözüyle bakılıyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre bugün Avam Kamarası’nda konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da “Başka ülkeleri işgal eden Rusya’da futbol turnuvası düzenlenemez” dedi.

BBC’nin sorularını yanıtlayan İngiltere Spor Bakanı Tracey Crough da “UEFA final karşılaşmasını derhal taşımalı” dedi.

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries de Şampiyonlar Ligi finali gibi spor etkinliklerinin Rusya’da düzenlenmesi hakkında ciddi endişeleri olduğunu ve bunu gerekli kurumlarla görüşeceklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nin son iki finali Covid-19 pandemisi nedeniyle Portekiz’de yapılmıştı.

21.13 Rusya Dışişleri Bakanlığı, "hayatlarını korumak için" Ukrayna'daki tüm diplomatik personelinin tahliye edileceğini açıkladı

20.00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LNR) sınırlarını ayrılıkçı yapıların anayasalarına göre tanıdıklarını belirtti. Ayrılıkçı yapılar, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını kendi toprakları olarak tanımlasa da, bu bölgelerin bir bölümü hala Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor.

"Biz bu devletleri tanıdık" diyen Putin, "Bu onların aralarında anayasa da bulunan temel belgelerini tanıdığımız anlamına geliyor. Bu belgeler sınırların, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgeleri olduğunu söylüyor" dedi.

Putin, Ukrayna'nın "ağzına kadar silahlandırıldığını" ve bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Putin son olarak Ukrayna'nın nükleer silah üretmesinden endişeli olduklarını, birliklerinin Ukrayna'ya yönlendirilmesinin sahadaki duruma bağlı olduğunu ekledi.

19.44 Biden, konuşma yapacağı saati TSİ 21.00 olarak değiştirdi.

19.31 Rusya'da yasama sisteminin üst meclisi Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğu Ukrayna'daki 'barışı koruma' operasyonları için asker gönderme talebini oy birliğiyle kabul etti.

Federasyon Konseyi, kararın hemen yürürlüğe girdiğini belirtti.

19.20 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna krizi, Avrupa güvenliğinin bir jenerasyondur gördüğü en büyük tehlikedir" dedi.

Stoltenberg, "Bütün göstergeler, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgale hazırlandığına işaret ediyor" dedi.

Brüksel'de bir basın konferansı düzenleyen Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna'da istikrarı bozmak için üstü kapalı hamlelerden açık askeri hamlelere geçiş yaptı" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya güçlü siyasi destek vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimiz Ukrayna'ya ekipman desteğinin yanı sıra finansal destek de veriyor" dedi.

19.17 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentodan ülkenin dışında güç kullanmak için yetki istedi.

Associated Press'in aktardığına göre Putin'in parlamentonun üst meclisinden istediği izin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna asker göndermesini resmileştirebilir. Milletvekillerinin Putin'in talebine salı günü bitmeden onay vermesi bekleniyor.

19.04 ABD Başkanı Joe Biden, TSİ 22.00'da bir konuşma yapacak

18.33 Interfax'ın aktardığına göre Kremlin, Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tescillenme sürecini durdurma kararının "kendilerini üzdüğünü" belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kuzey Akım 2'nin geciktirilmesinin geçici olduğunu umuyoruz" dedi.

18.19 Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan Ukrayna'nın Harkov kentine giden TK6885 uçuş numaralı seferini iptal etti. Harkov, Ukrayna'nın doğusunda; Luhansk'a yakın bir bölgede bulunuyor.

THY'nin Ukrayna'nın başka bir kenti olan Odessa'ya ise seferleri şu an için devam ediyor gibi görünüyor.

18:15 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini engellemediğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.

18.13 Beyaz Saray, Rusya'nın dün resmen tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapılara asker gönderme kararını 'işgal' olarak nitelendirmeye başladı. ABD'nin 'işgal' terimini kullanmaya başlaması, Washington'un yakın zamanda Moskova'ya yaptırım uygulamaya başlayabileceğinin bir sinyali olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçmişte 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini' kırmızı çizgi olarak belirlemişti ve bunun sonucunda "Rusya'ya geçmişte eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanacağını" ifade etmişti.

Associated Press, Beyaz Saray'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararını açıklamasından sonra ilk olarak terimi kullanmaktan kaçındığını, ancak salı günü itibariyle yapılanı bir "işgal" olarak nitelendirmeye başladığını belirtti.

İsmi paylaşılmayan bir ABD'li yetkili, "sahadaki durum" nedeniyle Beyaz Saray'în "işgal" terimini kullanmaya başladığını belirtti. Yetkili, ilk başta Beyaz Saray'ın temkinli davranarak 'işgal' ifadesini kullanmadığını, ancak askeri hareketlilik gördükten sonra "bunun bir işgal olduğu" sonucuna vardıklarını belirtti.

17.52 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları tanıma kararının ardından dünyada tansiyonun yükselmesiyle Afrika ziyaretini erken bitirme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.

17.20 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini açıkladı.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Başbakan Orban'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefonda Rusya-Ukrayna krizini görüştüğünü söyledi. Görüşmede, Macaristan'ın, komşu Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirten Orban, ülkesinin, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti. Orban, ülkesinin, durumun çözümüne yönelik Avrupa Birliği'nin (AB) adımlarını destekleyeceğini vurgulayarak bu kapsamda sürekli olarak Batılı müttefikleriyle görüştüklerini söyledi.

17.05 Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve mevcut Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tescillenme sürecini durdurmasının ardından, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının çok yükseleceğini iddia etti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Medvedev, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının tescillenmesinin durdurulmasının emretmiş. Tamamdır o zaman. Avrupa'nın yakında bin metreküp doğalgaz için 2 bin Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" yazdı.

16.40 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın egemenliğini sorgulayıp topraklarına asker gönderdikten bir gün sonra "niyetlerinin Rus İmparatorluğu'nu tekrar canlandırmak olmadığını" söyledi.

Kremlin'de Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile bir araya gelen Putin, "Rusya imparatorluğunu, imparatorluk sınırlarına dönerek tekrar kurmak istiyor' söylentilerini bekliyorduk. Ancak bu gerçekle kesinlikle örtüşmüyor" dedi.

16.20 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Zelenski, Erdoğan'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin yanı sıra Ukrayna, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir zirve düzenlenmesi girişimine verdiği destek için teşekkür ettiğini belirtti.

Zelenski, "Rusya'nın provokatif kararlarına karşı Ukrayna'ya destek veren duruşu için Erdoğan'a minnettar olduğumuz bildirdim" dedi.

15.45 Britanya Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası'nda Ukrayna krizine ilişkin konuştu. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması üzerine yaptırım kararlarını açıklayan Johnson, ilk paket kapsamında beş Rus bankası ve üç kişiye yaptırım uygulanacağını söyledi.

15.00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le planlanan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna kararına ilişkin konuşan Putin "Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir. Ukrayna ile ilgili durum bir istisna" ifadesini kullandı.

14.17 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile yaşanan Ukrayna krizi nedeniyle tartışmalı doğal gaz projesi Kuzey Akım-2'yi durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Kuzey Akım 2 nedir?

Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen 1.200 km. uzunluğundaki bu boru hattı, Baltık Denizi'nin altından geçiyor.

10 milyar Euro'ya mal olan proje, Rusya'dan Almanya'ya gönderilen doğal gaz miktarını ikiye katlamayı hedefliyor. Proje hayata geçtiğinde Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz pompalayacak. Boru hattının sahibi ise Rus devletinin sahip olduğu gaz şirketi Gazprom.

Rusya şu anda Almanya'ya 2012'de tamamlanan Kuzey Akım hattı üzerinden gaz sevk ediyor.

13.45 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıdığını teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova'nın Kiev'le diplomatik ilişkileri kesmek istemediğini belirtti.

Kremlin'den de yapılan bir açıklamada Moskova'nın ABD ve diğer ülkelerle diplomasiye açık olduğu belirtildi.

13.40 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmek konusunda bir talep geldiğini açıkladı.

13.25 Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Yardımlaşma Anlaşması’nı onayladı

13.15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal uçağında gazetecilere verdiği yanıtlarda, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanımasıyla ilgili " Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz." dedi.

12.45 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının "Kremlin'in Sovyetler Birliği'nin yeniden canlandırmasına doğru bir adım" olduğunu söyledi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Ukrayna silahlı kuvvetlerine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı, "zorluklar" ve kayıplar" yaşanabileceği vurgusunu yaptı.

12.33 Batı ülkeleri, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıyan Moskova'ya yaptırım hazırlığına girerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya yaptırımlara alışkın" dedi.

12.05 Britanya'da hükûmetin Ukrayna konulu acil toplantısının ardından açıklama yapan Britanya Başbakanı Boris Johnson, Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıyarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, uluslararası yaptırımlardan oluşan bir paket duyuracaklarını açıkladı.

11.23 Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti parlamentoları, Rusya ile dostluk ve işbirliği anlaşmasını onayladıklarını duyurdu.

11.20 Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin tutumunu Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendireceklerini belirtti.

Kazakistan Güvenlik Konseyi'nin ileri saatlerde söz konusu gündemle toplanacağını aktaran Tileuberdi, "Konuya ilişkin resmi bir tutum alınacak. Ancak şunu temin ederim ki Kazakistan tarafından dir. Biz uluslararası hukuk temelleri ve Birleşmiş Milletler karar ilkelerinden hareket ediyoruz. Durum kötüleşiyor, bu yüzden uluslararası toplumu diplomatik bir çözüme çağırıyoruz. Kazakistan buna hazır" ifadelerini kullandı.

10.44 Sputnik'in aktardığı habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Şam'ın yakında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimler Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhanks Halk Cumhuriyeti'ni (LNR) tanıyabileceğini söyledi.

10.38 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi AB dışişleri bakanlarının Rusya'nın Donetsk ve Lugansk kararı nedeniyle acil toplanacağını duyurdu

Borrell, yaptığı açıklamada, "AB dışişleri bakanları, salı günü Rusya'ya yönelik acil yaptırım kararı alacak" dedi.

10.27 Britanya'da Ukrayna konulu Acil Durum Kabine Toplantısı'nın (COBRA) sonucu beklenirken Sky News'a konuşan Sağlık Bakanı Sajid Javid "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladı. Britanya yaptırım uygulayacak" ded.

10.10 Rusya Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat'ta yapılacağı duyurulan Lavrov-Blinken görüşmesiyle ilgili "Moskova, müzakerelere hazır" açıklamasını yaptı.

10.00 AFP, AP gibi ajanslar, Putin'in Ukrayna kararının ardından başkent Kiev'deki atmosferi aktardı.

Kiev'de halkın "şok ve inanama hâli" içinde olduğu belirtilirken, bazı vatandaşların gerektiği durumda ülkelerini savunmaya "hazır" olduğunu söylediği de aktarıldı.



09.38 PA Media'ya konuşan bir Downing Sokağı sözcüsü, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, ülkeye daha fazla savunma desteği gönderilmesi konusunu değerlendireceğini söylediğini aktardı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yapacak.

09.30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma ve Rusya ordusuna, bölgeye "barış koruma operasyonu" emri vermesinin dünya basınındaki yankılarını, T24'ün Dünya Basınında Bugün derlemesinden okuyabilirsiniz.



Dünya basınında bugün | "Putin, Rusya’yı Ukrayna başlığında Batı ile çarpışma rotasına soktu"

08.30 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile bugün yaptığı telefon konuşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Washington'un Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görüşmenin ardından Twitter hesabından şunları yazdı:

"Rusya'nın kendi aracıları tarafından kontrol edilen sözde cumhuriyetlerin 'bağımsızlığını' tanıması, utanç verici bir eylemdir. Onları en ağır bir biçimde kınıyor ve Dışişleri Bakanı Kuleba'ya söylediğim gibi, Ukrayna'nın yanında oluyoruz"

Kuleba ve Blinken bugün Washington'da görüşecek.

07.40 Reuters'ın bir ABD'li yetkiliden aktardığı habere göre, ABD ve müttefikleri bugün Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar duyuracak.

ABD'nin dün duyurduğu yaptırımlar, Rusya'ya yönelik değil, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelere yönelikti.

ABD'nin BM Özel Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BMGK sonrası yaptığı açıklamada "Yarın ABD, Rusya'ya uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın bütünlüğünün ihlali nedeniyle yaptırımlar uygulayacak.

07.10 Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.

DiCarlo, "Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir." diye konuştu.

07.02 Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, tartışmalı bir şekilde Rus hükümetinin Ukrayna konusundaki duruşunu savundu ve Putin'in ayrılıkçı yapıları tanıma kararını doğru bulduğunu belirtti.

Sık sık ABD'nin Orta Amerika üzerindeki etkisine karşı açıklamalarda gündeme gelen Ortega, "Eminim Kırım'da olduğu gibi bir referandum yapacaklardır ve insanlar kendi istekleriyle Rusya'nın topraklarını ilhak etmesini sağlayacaklardır" dedi.

Ortega, "Eğer Ukrayna NATO'ya girerse Rusya'ya 'haydi savaşalım' diyecektir. Bu durum Rusya'nın neden böyle davrandığını anlatıyor. Rusya kendini savunuyor" ifadelerini kullandı.

06.54 Başbakanlık Konutu 10 Numara, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için TSİ 09.30'da düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yapacağını bildirdi.

Rusya-Ukrayna krizinde 21 ve 22 Şubat'ta öne çıkan gelişmeleri okumak için tıklayın.