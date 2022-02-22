Dünya basınında bugün | "Putin, Rusya’yı Ukrayna başlığında Batı ile çarpışma rotasına soktu"

T24 Dış Haberler

Haftalardır tırmanan Ukrayna-Rusya gerilimi, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesindeki ayrılıkçı iki yönetimi tanıma kararı almasıyla başka bir boyuta evrildi. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhanks Halk Cumhuriyeti'ni (LNR) tanıyan kararnameyi imzalarken, Rusya ordusunun bölgede "barış koruma operasyonu" gerçekleştirmesini de emretti. Putin'in adımları sonrası dünya kamuoyunu tepkiler gösterirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Dünya basını, Putin'in krizin seyrini değiştiren adımını, ülkelerin ve BMGK'daki tepkileri manşetlerine taşıdı.

22 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Daily Telegraph | Putin, askerlerini Ukrayna’ya sokarken kan dökülmesi uyarısında bulundu

The Guardian | Putin, Rusya’yı Ukrayna başlığında Batı ile çarpışma rotasına soktu

The Times | Putin, Ukrayna’ya tanklar gönderdi

Financial Times | Putin, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı iki cumhuriyeti tanıdı

Moscow Times | Putin, Rusya ordusunun Ukrayna’nın bölgelerinde ‘barış koruyucuları’ olarak görev yapmasını emretti

Novaya Gazeta | Putin, ‘DNR’ ve ‘LNR’nin bağımsızlığını tanıdı

Meduza | Putin, Rus silahlı kuvvetlerine ‘DPR’ ve ‘LNR’de “barışı koruma işlevlerini yerine getirme” emri verdi

Le Figaro | Putin, Rusya ordusuna Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerde "barışı koruma" emri verdi

Al Jazeera | Rusya, Ukrayna'nın doğusuna girerken Birleşmiş Milletler'de kınama