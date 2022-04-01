"Rusya, Gürcistan'daki askerlerini Ukrayna'ya gönderiyor"; barış müzakereleri bugün devam edecek

T24 Dış Haberler

Britanya Savunma Bakanlığı; Rusya'nın, işgal gücüne destek olması için Gürcistan'daki bazı Rus askerlerini tekrar konuşlandıracağını ifade etti.

Kiev, Rusya ordusunun Çernobil'den çekildiğini ve nükleer santralin tekrar kontrollerinde olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ordusunun Donbas'ta düzenlenmesi beklenen yeni saldırılara hazırlandığını söyledi. Rus askerlerinin ülkenin kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini belirten Zelenski, bunu "taktiksel geri çekilme" olarak nitelendirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rus askerlerin geri çekilmediğini; tekrar gruplandığını dile getirdi.

Barış müzakerelerinin bugün devam etmesi planlanıyor. Taraflar, video bağlantı ile bir araya gelecek ve İstanbul'daki olumlu gelişmeleri somut sonuçlara dönüştürmeye çalışacak.

1 Nisan'da yaşanan gelişmeler şöyle...

16.26 Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1276 sivilin hayatını kaybettiğini, 1981 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 102 bin 876 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 384 bin 814), Romanya'ya (623 bin 627), Moldova'ya (390 bin 187), Macaristan'a (374 bin 535) ve Slovakya'ya (292 bin 39) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

14.43 Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryushchenko, Rus güçlerinin kuşatma altındaki şehre yardım ulaştırılmasını engellediğini söyledi.

Mariupol’de Rus güçleri sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edildiği açıklasa da şehir yetkilileri, sehirden çıkmanın siviller için hala tehlikeli olduğunu söyledi. Planan insani koridorun açılmadığı belirtildi.

Yetkililer, Mariupol’e tahliyeler için gönderilen konvoyun şehre giremediğini söyledi. Kuşatma altındaki Mariupol’de tahliye bekleyen 170 bin sivil olduğu biliniyor.

13.47 Rusya heyeti, Ukrayna heyetiyle müzakere görüşmelerinin video konferans bağlantısı ile devam ettiğini açıkladı.

13.23 Kremlin, Ukrayna’nın Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisine yaptığı saldırının Kiev’le barış görüşmelerini sürdürmek için “rahat koşullar yaratmadığını” söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda konuşacağını da söyledi.

12.15 Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kislitsa, Rusya'nın Kırım ve Donbas taleplerini kabul etmeyeceklerini belirterek ''Bu bir siyasi intihar olur. Mümkün değil.'' dedi.

11.51 Rusya'da bir vali, iki Ukrayna askeri helikopterinin Rus şehri Belgorod'daki petrol rafinerisini vurduğunu söyledi. Bu vesileyle Rusya, 24 Şubat'ta askerlerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana ilk kez Ukrayna'yı kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçlamış oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alçak uçuş sırasında birkaç tane füze ateşlendiği; ardından da patlama yaşandığı görülüyor. Reuters, bu görüntülerin doğruluğunu henüz teyit edemediklerini açıkladı.

11.21 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, iki Ukraynalı generalin “vatan hainliği” gerekçesiyle görevden alındığını söyledi.

Zelenski yaptığı açıklamada “Kahraman olmayanlara gelirsek. Şu an hainlerle uğraşacak vaktim yok ancak zamanla hepsi cezalandırılacak” dedi.

Zelenski, “Bu nedenle Güvenlik Servisi’nin İç Güvenlik Ana Departmanı’nın eski başkanı Naumov Andriy Olehovych ve Herson bölgesi Güvenlik Ofisi’nin eski başkanı Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych artık general değil” dedi.

Zelenski, iki yetkilinin görevden alınma nedenlerine ilişkin detay vermedi.

10.22 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 153 çocuğun hayatını kaybettiği, 245 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 859 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 153 çocuğun öldüğü, 245 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

09.06 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da gün içinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Gün içinde uçak saldırılarında Ukrayna'ya ait 28 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Başından bu yana toplam 124 uçak ve 80 helikopter, 345 insansız hava aracı (İHA), 1826 tank ve çeşitli zırhlı araç, 195 çok namlulu roketatar, 766 obüs ve havan topu ile 1704 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

07.32 Rusya Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirileceğini bildirdi.

Rusya Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeğine yönelik küresel talebin arttığına işaret edildi. Bu nedenle, Rus ürünlerine yönelik de talebin artığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

05.53 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ordusunun Donbas'ta düzenlenmesi beklenen yeni saldırılara hazırlandığını söyledi. Rus askerlerinin ülkenin kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini belirten Zelenski, bunu "taktiksel geri çekilme" olarak nitelendirdi.

04.16 RIA Novosti'ye konuşan bir Rus Dışişleri yetkilisi, Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlara karşılık vereceklerini ve 27 ülkelik bloğun Rusya'yla karşı karşıya gelmelerinin çıkarlarına olmayacağını anlayacaklarını iddia etti.

02.50 Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Gürcistan'daki bin 200 ila 2 bin askerini Ukrayna'nın işgaline destek vermesi için batı komşusuna göndereceği belirtildi.

Britanya Savunma Bakanlığı, bu kararın Rusya'nın beklediğinden çok asker kaybettiğine işaret edebileceğini belirtti.

00.00 Ukrayna'nın devlet atom enerjisi kurumu Energoatom, Rusya'nın savaşın ilk günlerinde ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Çernobil çalışanlarının bölgede hiç "yabancı" kalmadığını söylediği aktarıldı. Rusya'nın bölgedeki Slavutıç bölgesinden de çekildiğini açıkladı.

Energoatom, bölgedeki askerlerin siper kazarken "ciddi dozda radyasyona maruz kaldığını"; Rusya ordusunun da bunun ardından 1986'daki nükleer felaketin yaşandığı bölgeden çekilme kararı aldığını belirtti.