Kremlin: Ukrayna'nın Belgorod'daki petrol rafinerisini vurması barış görüşmeleri için rahat koşullar oluşturmuyor

Kremlin, Ukrayna’nın Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisine yaptığı saldırının Kiev’le barış görüşmelerini sürdürmek için “rahat koşullar yaratmadığını” söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’nın Belgorod’da petrol rafinerisini vurduğunu hatırlatarak, yetkililerin yakıt tedarik zincirini yeniden organize etmek ve tedariğin aksamaması için çalıştığını söyledi.

Peskov, saldırının barış görüşmelerinin sürdürülmesi için “rahat koşullar oluşturmadığını” söyledi.

Bir Rus yetkili, iki Ukrayna helikopterinin Belgorod’da petrol rafinerisini vurduğunu söylemişti. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşta ilk kez Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik hava saldırısı meydana gelmiş oldu. Öte yandan Ukrayna tarafı henüz bir açıklama yapmadı.