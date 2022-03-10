Kiev Belediye Başkanı, "Şehrin yarısı ayrıldı" dedi; Rusya'nın çocuk hastanesi saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna işgalinde tarafların gündeminde Ukrayna’da insani koridorlar açılarak sivillerin tahliye edilmesi yer alıyor. Öte yandan günlerdir alınan ateşkes karalarında Rus ya da Ukrayna tarafının ateşkesi ihlal suçlaması nedeniyle tüm sivillerin tahliyesi gerçekleşemiyor.

Kırmızı bölgeler Rus askeri işgalindeki bölgeleri, patlamalar ise saldırıya uğrayan noktaları gösteriyor./ Kaynak: Britanya Savunma Bakanlığı

ABD ve Britanya, Rusya’dan petrol ithalatına ilişkin sıkı yasaklar getirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin Rus petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağını değerlendirirken “ABD, Rusya’ya ekonomik savaş ilan etti” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası topluma hava savunması için uçak talebini sürdürürken Rusya dün Mariupol şehrinde bir çocuk hastanesini bombaladı. Rusya, hastanenin kullanımda olmadığını ve “milliyetçi taburlar tarafından kamuflaj olarak kullanıldığını” öne sürse de bombalamada 17 kişinin yaralandığı belirtildi. AFP’ye konuşan bir kişi, saldırının hastanede doğum varken yaşandığı söyledi. Ukrayna lideri Zelenski, hastanenin vurulmasının “savaş suçu” olduğunu söyledi. AFP'nin aktardığı habere göre, hava saldırısında biri çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde dünyanın gözü bugün Antalya'da olacak. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geliyor.

İşte 10 Mart günü yaşananlar...

00.20 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da sivillerin Rusya'ya tahliyesi için tek taraflı olarak her gün saat 10.00 itibarıyla insani yardım koridorları açacaklarını bildirdi.

00.30 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna'daki savaşın önemli bir ekonomik bedeli olduğuna dikkati çekerek "Gelecek ay büyüme tahminlerimizi aşağı yönlü revize edeceğiz" açıklamasını yaptı.

00.04 ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.

19.00 Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICIRC) Mariupol'deki Heyet Başkanı Sasha Volkov yayınladığı sesli mesajında, kentteki yiyecek ve su kaynaklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere ulaştığına dair haberler olduğunu aktardı.

Volkov, birçok ailenin çocuklarını beslemek için yiyeceklerinin tükendiğini ifade ederek, bazı bölgelerde durumun daha kötü olduğunu ve insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını" aktardı.

18.32 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de petrol ürünlerinde fiyatların Rusya yüzünden artmadığını belirterek "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar." dedi.

18.16 Rusya Enerji Bakanlığı, dün elektriklerin kesildiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali’ne Belarus üzerinden yeniden elektrik verildiğini açıkladı.

18.10 Birleşmiş Milletler (BM) tarafından son açıklanan verilere göre, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana 2,3 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan kaçtı. Mülteci sayısının önümüzdeki günlerde dört milyonu bulabileceği düşünülüyor.

17.40 Goldman Sachs Rusya’dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası oldu.

15.54 AFP'nin aktardığı habere göre, Kiev Belediye Başkanı, başkent nüfusunun yarısının şehirden ayrıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, yaklaşık 2 milyon kişinin Kiev'den ayrıldığıın belirtti.

15.33 Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

15.00 Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk siyasi zirve, Antalya’da gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturdu. Zirve sonrası iki Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, görüşmelerden somut bir sonuç alınmadığını, müzakerelere devam etme yönünde mutabık kalındığını gösterdi.

TIKLAYIN | Kuleba ve Lavrov, Antalya'daki kritik zirve sonrası konuştu: Somut sonuç yok, müzakereler devam edecek

TIKLAYIN | Antalya'da kritik zirve sona erdi: Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları, Çavuşoğlu eşliğinde görüştü

12.22 Britanya, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi duyurdu. Rus iş insanlarının yaptırım listesine eklendiği yeni pakette Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi Roman Abramovich de yer aldı.

10.49 AFP'nin yetkililerden aktardığı son dakika haberine göre, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde Rusya'nın çocuk hastanesine yaptığı hava saldırısında biri çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi.

10.47 Britanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısındaki Rus güçlerinin bir hafta içinde “sınırlı ilerleme kaydettiklerini” söyledi. Bakanlık, Rus güçlerinin kayıp vermeye devam ettiğini de belirtti.

Britanya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna’daki Rus hava aktivitesinde belirgin bir azalma olduğunu da belirtti.

10.17 Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya artık Avrupa Konseyi'nde yer almayacak" açıklamasını yaptı.

Rusya, 1996'dan beri Avrupa Konseyi üyesiydi.

07.48 ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’ya yardım için 13.6 milyar dolarlık paketi kabul etti. Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’nun yardımı bu haftanın sonunda kabul etmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Ukrayna’da bir savaş var ve burada yapmamız gereken önemli işler var” dedi.

Temsilciler Meclisi, tararıyı iki ayrı oylamada oyladı. Paketteki güvenlik programları büyük çoğunlukla onaylanırken kalanları 260-171 sonuçlandı. Ukrayna yardım paketinde ABD’nin doğu Avrupa’ya asker ve silah göndermesi, oradaki birlikleri hazırlaması için 6.5 milyar dolar bulunuyor.

07.30 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.

03.04 IMF, Ukrayna için 1.4 milyar dolarlık paketi onayladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna için 1.4 milyar dolarlık bir acil yardım paketinin onaylandığını duyurdu.

03.32 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesinin Rus hava saldırısında vurulmasını bir savaş suçu olarak tanımladı. Saldırıda en az 17 kişinin yaralandığı doğrulandı.

01.00 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.