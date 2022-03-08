20. Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar polis ablukasında yine bir araya geldi: "Eşit ve özgür bir dünya kurmadan feminist isyan bitmeyecek!"

İstanbul Taksim'de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılması planlanan Feminist Gece Yürüyüşü’ne izin verilmedi. Beyoğlu'nda bir araya gelen kadınlar barikat engeli ile karşılaştı. Polis, İstiklal Caddesi'ne geçmek isteyen kadınlara biber gazı ile müdahale etti. Barikatları aşan kadınlar, Cihangir Caddesi'ne yürüdü.

İstanbul Taksim’de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yapılmak istenen Feminist Gece Yürüyüşü, İstanbul Valiliği’nin dün (7 Mart) aldığı yasaklama kararına karşın yapıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin giriş ve çıkışları günün erken saatlerinden itibaren polis bariyerleriyle kapatıldı.

Çok sayıda kadının katıldığı yürüyüş, Beyoğlu Oba Sokak’ta başladı. Kadınların yürüyüşünü engelleyen polisler ise bariyerleri geçmeye çalışan kadınlara biber gazı sıkarak müdahale etti. Biber gazlı müdahaleden etkilenen bazı kadınlar fenalaştı. Kadınların birbirlerine limon ve su ile yardım ettikleri görüldü. Basın mensupları da biber gazından etkilendi. İstanbul’daki 19. Onur Yürüyüşü’nde, polislerin önünde yaptığı yürüyüşle tanınan Alman şarkıcı ve söz yazarı Liana Georgi de kadınların yürüyüşüne destek verdi.

Sanatçı Liana Georgi

"Katledilen kadınlar isyanımızdır"

Yürüyüşe katılan kadınlar; “Bulaşıkları sen yıka, ben eylemdeyim”, “İtaatkar kadın isteyen ağlayarak günlüğüne yazabilirsin”, “Katledilen kadınlar isyanımızdır”, “Haklarına, özgürlüğüne, geleceğine sahip çık”, “Feminizm devrimdir, pazarlama aygıtı değil” yazılı dövizler taşıdı.

Polis bariyerlerini aşan kadınlar, sloganlar atarak Beyoğlu Oba Sokak’tan Cihangir Caddesi’nde bulunan Beyoğlu Belediyesi Çocuk Sanat Atölyesi önüne kadar yürüdüler. Burada toplanan kadınlar; “Kadınlara değil, katillere barikat”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları attılar.

Basın açıklaması okundu

Kadınlar yürüyüşün ardından basın açıklamasını okudu: "Patriyarkanın, kapitalizmin, ırkçılığın, savaşın, işgalin, dini baskının, emek sömürüsünün olmadığı eşit ve özgür bir dünya kurmadan feminist isyan bitmeyecek! "

Yürüyüşten önce gözaltılar başladı

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak üzere İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş vapuruna binmek isteyen Kadın Savunma Ağı üyeleri gözaltına alındı. Beşiktaş'ta da Taksim'e doğru yola çıkan en az 38 kadının polis müdahalesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

TIKLAYIN - Taksim'deki 20. Feminist Gece Yürüyüşü'nden kareler

İşte il il kadınların yürüyüşleri...

İstanbul - Taksim

İstanbul'da Roxy'de eğlenmek için toplanan kadınların gözüne biber gazı sıkarak kadınları dağıttı. Mekanın önünde polis birçok kişiyi gözaltına aldı.

Muğla

Muğla’da Kadın Platformları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sınırsızlık Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşte “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Yaşasın Kadın dayanışması” sloganları atan kadınlar; “Kadın cinayetleri politiktir”, “Kadın yaşam özgürlük”, “Kadınlar barış istiyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Antalya

Antalya Üç Kapılar'da polis toplananlara sert müdahalede bulundu. İki gözaltı aracı alana giderken, 30 gözaltının olduğu belirtiliyor.

Video: Sendika.Org

Ankara

Ankara’da da polis, kadınların Madenci Anıtı’nda buluşup yürümesine izin vermedi. Sokaklar polis dolu olunca kadınlar Sakarya’da bir araya geldi.

Feminist Gece Yürüyüşü Sakarya Caddesinde sürüyor. “İnadına isyan, inadına özgürlük” sloganı atılıyor.

Tunceli

Tunceli'de Ankara ve İstanbul'dan farklı olarak Valilik kadınların yürüyüş yapmasına izin verdi. Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitliği konularına dikkat çeken döviz ve pankartlarla yürüyüş yapan binlerce kadın, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Dersim Kadın Platformu öncülüğünde yapılan yürüyüş olaysız sona erdi.

İzmir

İzmir'de 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Alsancak'ta yürümek isteyen bir grup kadın, polis barikatını aşmaya çalışınca arbede çıktı. Gerginliğin artması üzerine polis barikatı kaldırdı ve kadınlar "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganları atarak yürüdü.

Trabzon

Trabzon Demokratik Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla eylem yapıldı. Açıklamada, “Direnişlerimiz birbirine ilham veriyor. Kadınlar her direnişin en ön saflarında mücadele ediyor” denildi.

Denizli

Denizli’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadınlar, sloganlar ve şarkılar ile yürüyüş yaptı. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu öncülüğünde Atatürk Parkı’ndan başlayan yürüyüş Delikliçınar Meydanı’nda son buldu. Kadınlar ve LGBTİ+’lar yürüyüşleri bittikten sonra basın açıklaması yaptı.