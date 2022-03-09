Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
İstanbul Valiliği yasağına rağmen her sene olduğu gibi bu yıl da Taksim'de toplanan kadınlar, polis barikatlarını aştı. İstiklal Caddesi'ne geçmek isteyen kadınlara biber gazı ile müdahale etti. Barikatları aşan kadınlar, Cihangir Caddesi'ne yürüdü
09 Mart 2022 00:30
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İstanbul Valiliği yasağına rağmen her sene olduğu gibi bu yıl da Taksim'de toplanan kadınlar, polis barikatlarını aştı. İstiklal Caddesi'ne geçmek isteyen kadınlara biber gazı ile müdahale etti. Barikatları aşan kadınlar, Cihangir Caddesi'ne yürüdü
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Yürüyüşe katılan kadınlar; “Bulaşıkları sen yıka, ben eylemdeyim”, “İtaatkar kadın isteyen ağlayarak günlüğüne yazabilirsin”, “Katledilen kadınlar isyanımızdır”, “Haklarına, özgürlüğüne, geleceğine sahip çık”, “Feminizm devrimdir, pazarlama aygıtı değil” yazılı dövizler taşıdı.
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İşte ANKA ve DHA ajanslarının objektifinden kadınların yürüyüşü...
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
2138
Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!
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Taksimde Feminist Gece Yürüyüşü: Kadınlar barikatları aştı!