Bilgisayar mühendisleri ve beyin göçü; 10 bin mezun nerede, ne yapıyor?

T24 Haber Merkezi

T24 Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil'in konuğu olan BMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı İlhami Türkdoğan, Türkiye'de bilgisayar mühendislerinin durumunu, beyin göçünü, dijital dönüşümü ve her yıl 10 bin mezun veren bu bölümün sorunlarını konuştu. Son dönemde artan 'beyin göçü' konusuna dikkat çeken Atasoy, bu sorunun tüm bileşenleri ile ele alınması gerektiğini belirtti. Bir anketin sonuçlarını paylaşan Atasoy "165 öğrencinin 152'si kesinlikle gitmek istiyor. İçlerinden 132'si ise dönmeyi düşünmüyor. Nitelikli gençler gidiyor. Bu ciddi bir kayıp. Bunların neden gittiğini düşünüp cevaplamamız gerekiyor" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) tarafından 15-16 Ocak günlerinde üçüncü 'Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK)' çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Kurultay öncesinde, BMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy ve Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı İlhami Türkdoğan, T24 Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil'e konuk oldu.

Atasoy ve Türkdoğan, kurultayın bu yılki temasını, Türkiye'de bilgisayar mühendislerinin durumunu, mezun olan 10 bin bilgisayar mühendisinin nerede, ne yaptığını, dijital dönüşümü, eğitimi ve 'beyin göçü'nü Füsun Sarp Nebil'e anlattı.

"Kadın bilgisayar mühendisleri cinsiyet eşitsizliği yaşıyor"

Kurultayda mezun bilgisayar mühendisleri, öğrenciler, kamu ve özel kurumlarda çalışanlar ve akademisyenlerin bu kurultayda konuşmacı olarak yer alacaklarını ifade eden İlhami Türkdoğan, kurultayın teması hakkında şunları söyledi:

"Kurultay öncesi oluşturduğumuz danışma kurulumuzun, toplantılarına çok farklı kesimlerden katılım oldu. Kadın mühendislerin sorunlarının ve mücadelelerinin tartışılacağı bir açık oturum olacak. Kadın mühendis adayları eğitimlerine başladıkları andan itibaren cinsiyet eşitsizliğinin varlığını, erkeklerin dışlayıcılığını hissediyorlar. Bu durum çalışma yaşamına atıldıklarında bulundukları mühendislik alanına ve iş ortamındaki rollerine göre biçim değiştirse de yok olmuyor. dolayısıyla bu konu bir açık oturumda akademisyenler tarafından, bilgisayar mühendisi ve meslek örgütünde çalışan kadın arkadaşlarımız tarafından tüm yönleriyle tartışacak ve neler yapılması gerektiğini de açıklamaya çalışacaklar."

'Türkiye’de niteliksiz bir sayısal büyümeyle karşı karşıyayız'

Ali Rıza Atasoy, "Bir meslek alanı o alanda çalışanların sayısal olarak artmasıyla büyümez. Türkiye'de yazılımcı açığı yoktur. Türkiye'de nitelikli eğitimle, çağa uygun bilgiyle donanmış bilgisayar mühendisi yetiştirme sorunu vardır. Meslek alanımızda yanlış stratejilerle, kontrolsüz ve niteliksiz bir sayısal büyümeyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Her yıl yaklaşık 10 bin öğrencimiz mezun veriyoruz"

Füsun Sarp Nebil'in, son dönemde yaşanan 'beyin göçü' konusunda BMO'nun çalışmalarına ilişkin sorduğu sorusuna Atasoy şöyle yanıtladı:

"Beyin göçü yapılan yanlış politikaların bir türevi olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de her yıl 15 bini aşkın kontenjanla öğrenci alan 158 bilgisayar mühendisliği, 56 yazılım mühendisliği, 9 bilişim sistemleri mühendisliği ve 4 yapay zeka mühendisliği bölümü mevcut. Bu bölümlerden her yıl yaklaşık 10 bin öğrencimiz mezun veriyoruz. Bugüne kadar da yaklaşık 100 bini aşkın mezun verdiğimizi görüyoruz. Ülkemizin orta gelir tuzağından bilişimle, yazılımla çıkması için çalışmalar yapıyoruz. Bu mezunlarımıza baktığımızda her alanda iş bulmaktalar. Geniş bir yelpazede iş imkanı olmasına rağmen, 1 milyon yazılımcı gibi de ara eleman açığının olduğu ülkemizde, bir de bunun üzerine beyin göçünün olmasını yan yana getirdiğimizde, sorunu tüm bileşenleriyle çözebileceğimizi düşünüyorum.

'Yapılan bir ankette 165 öğrencinin 152'si gitmeyi düşünüyor'

Gitmeyi düşünen Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ öğrencileri ile yapılan anket sonuçlarına göre 165 öğrencinin 152'si kesinlikle gitmek istiyor. İçlerinden 132'si ise dönmeyi düşünmüyor. Gençlerle yapılan bu anketlerde girme sebepleri; refah, ekonomi, özgürlük, yüksek yaşam kalitesi ve bir de liyakat sorunu görünüyor. Nitelikli gençler gidiyor. Bu ciddi bir kayıp. Bunların neden gittiğini düşünüp cevaplamamız gerekiyor."

İlgilenenler, BMO'nun düzenlediği kurultayın ayrıntılarına buradan ulaşabilirler.