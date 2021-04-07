Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar' söylemi tutmadı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, iktidarın ‘emekli amiraller bildirisi’ üzerinden mağduriyet yaratma söyleminin tutmadığını söyledi.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 'emekli amiraller bildirisi' ve iktidarla muhalefetin tavrı, Ukrayna krizinin ABD-Rusya arasında yaratacağı gerilimde Türkiye'nin olası stratejisini ve Türkiye'nin AB rotasını Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Ülkenin ekonomik sorunlar ve pandemi gibi gündemlerinin daha ağır bastığının altını çizen Yetkin, “AK Parti 19 yıldır tek başına iktidar, istediği her şeyi yapıyor artık. Yani elinin tutan da yok. Emekli amirallerin bir bildirisinden bana darbe yapıyorlar söylemi tutmadı. Tutmuyor artık. Bugün bir insanı sokakta durdurup en önemli sorununu sorarsanız ‘amirallerin bildirisi’ demeyecektir” ifadesini kullandı.

Murat Sabuncu'ya konuk olan Yetkin, söz konusu bildirinin zamanlamasının AKP’ye darbe çağrıştırmasının geçmiş yıllarda yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ve 27 Nisan e-muhtırası düşünüldüğünde normal karşılanabileceğini söyleyerek ”Bildirinin yayınlanma şekli hakikaten tuhaf ama bu tuhaflık insanları gözaltına alıp sorgulama gibi bir karşılık gerektirmez” dedi.

Bildirinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok daha sert bir söylemle açıklama yapmasının beklendiğini ancak tersine daha tonu düşük bir açıklama yapıldığını belirten Yetkin, bunun nedeninin Avrupa Birliği liderleriyle yapılacak görüşme öncesi ifade özgürlüğü üzerine bir tartışma başlatmak istenmemesi olabileceğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bildiride imzası olanlara ilişkin yaptığı sert açıklamalara dikkat çeken Yetkin, Erdoğan’ın da Soylu’dan farklı düşünmediğini tahmin ettiğini söyledi. Yetkin, “Acaba Soylu, Erdoğan’ın söylemek isteyip de söyleyemediği şeyleri mi dile getiriyor diye sorulabilir” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin AB görüşmelerinde öne çıkan başlıkları ve Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilim üzerinden Türkiye’nin alacağı pozisyonu da değerlendiren Yetkin, AB ile ilişkilerin 2017’den beri ‘ilk hayır diyen biz olmayalım’ stratejisi üzerinden yürüdüğünü, ABD ile de Rusya ile olduğu gibi ‘sorunlarımız olsa da sorun olmayan alanlarda devam edelim’ stratejisi üzerinden ilişki kurulmak istendiğini görüşünü dile getirdi.

İktidarın iç politikadaki pandemi ve ekonomik sorunlara yönelik yaklaşımı ile dış politikasını yorumlayan Yetkin, “Herkes o kadar çok hata yapıyor ki dolayısıyla biz de suyun üstünde kalmaya çalışırken müthiş bir yüzücü gibi görünüyoruz çünkü diğerleri de batmış” benzetmesini yaptı. Yetkin, bunun bir başarı sayılmayacağını vurguladı.

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