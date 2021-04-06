AB liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiklerine dair bir paylaşım yaptı.

AB liderleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya ulaştı. Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Ankara'da Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği üzerine görüşmeyi başlayacağız. Daha yapıcı bir gündem inşa edebilmek için gerilimin sürekli olarak azalması gerekli"

Bugün gerçekleşecek görüşmede 25 Mart'ta AB Konseyi tarafından duyurulan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve göç mutabakatının yenilenmesi konularında daha somut ifadelerin kullanılması öngörülüyor. AB yetkililerin gündeminde, başta HDP hakkında kapatma talebiyle dava açılmasının istenmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı olmak üzere, insan hakları ve demokrasi açısından artan kaygıların da olacağı belirtildi.

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