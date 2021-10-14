Ankara'nın F-16 hamlesi Yunanistan’a cevap mı?

Reuters'a konuşan ve ismi paylaşılmayan kaynaklar, Türkiye'nin ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvuruda bulunduğunu söyledi.

Yunanistan’ın, ABD ile derinleştirdiği askeri iş birliği ve Fransa ile savunma protokolünü imzalamasının Ege ve Doğu Akdeniz’de güç dengelerini nasıl değiştireceği tartışılırken Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçağı sipariş etmesi ise Yunanistan’a bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

‘Dış politika ile İçli Dışlı'da bu konuyu ve Türkiye'nin dış politikasında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş, Türkiye’nin virajlı bir yoldan geçtiğini, F-16 talebinin F-35’te yaşanan hayal kırıklığından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

"F-16’lar, ara çözüm”

Türkiye’nin f-35’e alternatif olarak Milli Muharif Uçağı ürettiğini ancak bunun zamanında yetişmeyeceğini söyleyen Yinanç, uzmanların Türkiye’nin hava savunmasında bir zaafiyet oluşabileceği uyarılarını hatırlattı.

“Yunanistan Fransa’dan uçak satın alıyor. Ayrıca yine Yunanistan ABD desteğiyle F-16’larını modernize ediyor” diyen Yinanç, “Anlıyoruz ki Türkiye bu açığı Rusya’dan alabileceği uçaklarla en azından zamanında kapatamayacağının farkında. Çünkü bir ara Rusya’dan SU-54’ler alınır mı diye konuşuluyordu. Şu anda anladığımız kadarıyla F-16’lar Türkiye’nin hava gücünü zayıflamaması için gündeme gelen bir ara çözüm” dedi.

"F-16’lara onay gelmezse Türkiye ile ABD arasında çok ciddi bir güven yaşanır”

ABD’den talep edilen F-16’ların ABD-Türkiye arasındayeni bir stres testi anlamına geldiğini dile getiren Yinanç, “Çünkü onaylanması için Kongre’nin de evet oyu vermesi gerekiyor. Mevcut durumda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hemen hemen hiçbir konuda özellikle Türkiye alerjisi konusunda bir görüş birliği içerisindeler. F-16’lar konusunda bir onay gelmezse bu Türkiye ile ABD arasında çok ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin F-35’ler için 1 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını, 2 tane F-35’lerin teslimatının yapılması gerektiğini ancak S-400 krizi nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirten Yinanç, “Sanıyorum madem siz 2 F25 vermiyorsunuz onun karşılığında şu kadar F-16 verin gibi bir hesap da var” dedi.

Türkiye’nin F-16 talebinin ABD Kongresi’nden geçmeyeceğini düşündüğünü dile getiren M.Kaan Kurtuluş ise “Haklı haksız tartışılır ama Kongre’de bir 'Erdoğanfobi' var” dedi.

Yinanç ise Kongre’de F-16’ları üreten Lockheed Martin isimli şirketin kuvvetli bağlantıları olduğunu ifade ederek Türkiye’nin talebinin onaylanabileceğini belirterek “Bu alıma yeşil ışık yanmaması demek Türkiye’nin Rusya’ya Çin’e doğru itilmesi anlamına gelir. Bir grubun da bu mesaj üzerinden yürüyeceğini düşünüyorum. F-16’lara onay çıkmaması Türkiye-ABD arasında çok ciddi bir güven bunalımına yol açar” dedi.