Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısı | Çavuşoğlu: Görüşmeden olumlu sonuç çıkacağını ümit ediyorum

Almanya’nın Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye yaptığı seyahat uyarısının kaldırılması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Heiko Mass görüşmesinden somut bir sonuç çıkmadı.

Çavuşoğlu “aldığımız önlemleri ve verileri şeffaf bir şekilde paylaştık. Görüşmelerimizin olumlu netice getireceğini ümit ediyorum” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise seyahat uyarısının ailelerini ziyaret etmek isteyenleri kapsamadığını, yaptıkları uyarının bir yasak olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade ederek, "Robert Koch Enstitüsü'nün risk kategorileri göz önüne alınmaktadır. Seyahat edip etmemek vatandaşlarımızın kararına bırakılmıştır. Biz sadece şeffaf bilgilerin sunulduğu ülkelere gidilmesini istedik. AB'yi bir sınır olarak koyduk" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy beraberindeki heyetle Almanya'da yaptığı, Türkiye'ye yönelik yaptığı seyahat uyarılarına ilişkin temasların ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması gerektiğine ve AB ülkelerinin hazırladığı seyahat edilebilecek ülkeler listesine dikkat çekerek, "Objektif kriterler konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülkeler arasında yer alması lazım. AB'nin listesinin de objektif olması lazım. Siyasi saiklerle karar alınıyor" diye konuştu. AB'nin listesinde salgına ilişkin verilerini paylaşmayan ülkelerin de olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin paylaştığı verilen açık olduğunu belirtti. Almanya'nın, kendi ülkelerinde kullanılması yasaklanan ilaçların Türkiye'deki Covid-19 hastalarına uygulandığına ilişkin kaygılarına da değinen Çavuşoğlu, hastaların tedavi yönetimi konusunda kendi seçimlerinde özgür olduğunu belirterek, tedavi olmak istemeyen kişileri için otellerde izole edilmiş bölümlerin hazırlığının yapıldığını ve isteyen kişilerin bu bölümlerde karantinaya girebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'yi ziyaret edecek olan vatandaşların Almanya'nın uyguladığı karantina şartından çekindiğini dile getirerek, "Almanya'dan gelenlerin ailelerini ziyaret etmesini isteriz ama dönüşte yapılacak 14 günlük karantina onları da korkutuyor. Bunun da gözden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Libya ve Akdeniz'deki tartışmalar

Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs konularında Almanya'nın girişimlerinin olumlu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fransa'nın gemilerine kilit attığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iddiaları savunan Fransa'nın da özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Libya'da kalıcı çözüm için çaba sarf etmeye devam edileceğini ve sorunların masada çözülmesi için yapılacak girişimlere destek verileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm, tek çözümdür. Berlin'de Hafter'in gerçek yüzünü gördük. Libya için Fransa dahil diğer ülkelerle çalışmak isteriz. Libya konusunda bizim tutumumuz net. Bizim işimiz meşru olan hükümetle. BM kararı diyor ki Sarrac hükümetiyle çalışın, diğerleriyle çalışmayın. Biz Libya'da askeri danışmanlık veriyoruz. Hafter'e giden silahlar konuşulmuyor. Türkiye'nin meşru hükümetle angajmanı konuşuluyor" diye konuştu.