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Yaşam

ÇANKIRI'DA SAĞANAK, ŞEHİRLER ARASI YOLU KAPATTI  ÇANKIRI (A.A)

02 Temmuz 2011 18:08

-ÇANKIRI'DA SAĞANAK, ŞEHİRLER ARASI YOLU KAPATTI  ÇANKIRI (A.A) - 02.07.2011 - Çankırı'da yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak nedeniyle Çankırı-Ankara karayolunda oluşan su birikintisi, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.  Öğlen saatlerinde bir anda etkisini gösteren sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.  Vatandaşlara da zor anlar yaşatan sağanak nedeniyle Çankırı-Ankara karayolunun Küçük Sanayi mevkisinde oluşan su birikintisi, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.  Yolun yanında bulunan küçük tepeden gelen su ve çamur yolu kapatırken, arabalar, uzun kuyruklar oluşturdu.  Köy Hizmetleri ekipleri, iş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışıyor. 

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