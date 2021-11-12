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Koronavirüs

Çankırı Valiliği, Covid-19 hastalarının yoğun bakım ilaçlarının fotoğrafını paylaşıp aşı çağrısı yaptı

12 Kasım 2021 17:52

Çankırı Valiliği, yoğun bakımda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören hastaların bir günde kullandığı ilaçların fotoğrafını paylaşarak, aşı çağrısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabındaki paylaşımında, yoğun bakımdaki hastalara verilen ilaçların görsellerine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ilaçlar hastanemizde yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastamızın bir günde kullandığı tüm ilaçlar. Bu kadar ilacı bir günde kullanmak ister miydiniz? Cevabınız 'Hayır' ise sizi hemen bugün aşı olmaya davet ediyoruz. Karar sizin."

KoronavirüsCovid-19yoğun bakım ilaçlarıÇankırı Valiliğiaşı çağrısı
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