Çankırı'da antik Yunan ve Roma kalıntıları bulundu

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde, höyük ile ilgili yapılan yüzey araştırmasında, antik Yunan ve Roma dönemlerine ait buluntulara rastlandığını belirten Doç. Dr. Nursel Aslantürk, "Özellikle antik Yunan ve Roma uygarlığına tarihlenen yoğun çatı kiremitleriyle karşılaştık höyükte. Tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Hititolog Doç. Dr. Nursel Aslantürk, buluntularla birlikte bölgenin incelenmesinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunacaklarını söyledi. Aslantürk, "Özellikle antik Yunan ve Roma uygarlığına tarihlenen yoğun çatı kiremitleriyle karşılaştık höyükte. Tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu bu da bize M.S. dönemlerde de höyüğün iskan edildiğini gösteriyor" dedi.

"Tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu"

Yapılan yüzeysel araştırma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Nursel Aslantürk, şunları kaydetti:

"Çankırı ilimizin Eldivan ilçesindeki höyükte yüzeydeki seramik buluntularında Milattan Önce (M.Ö.) 3000-2000 yıllarına tarihlenen eski tunç çağına tarihlenen Hitit yerleşmesi varlığını görüyoruz. Roma dönemi tarihi buluntularla da karşılaştık. Özellikle antik Yunan ve Roma uygarlığına tarihlenen yoğun çatı kiremitleriyle karşılaştık. Höyükte; tuğlalar üzerinde harç izleri de mevcuttu. Buda bize Milattan Sonra (M.S.) dönemlerde de höyüğün iskan edildiğini gösteriyor. ÇAKÜ olarak önümüzdeki yıl kültür bakanlığından alacağımız izin doğrultusunda başlamayı planladığımız yüzey araştırmasıyla birlikte höyükle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız. Buda bizim Çankırı ilimizin turizmini ve kültür tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır."

"Cazibe bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz"

Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı'nın büyük bir tarihi kültürel potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Çankırı'mızın ilçeleri başta Eldivan olmak üzere büyük bir tarihi kültürel potansiyele sahip olan yerlerdir. Özellikle dünya literatüründe çorak yerler fosil kalıntıları olduğu lokalite olarak da arkeolojik bir öneme sahip aynı zamanda özellikle inandık. Başta olmak üzere çeşitli yerlerdeki höyüklerimiz aynı zamanda tarihten gelen kalıntılar buranın çok ciddi bir arkeolojik potansiyeli olduğunu göstermekte. Biz arkeolojik potansiyeli olan yerlere dünya literatürüne kazandırmanın yanında aynı zamanda turizm bölgeleri içinde bir cazibe bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"İlçe tarihine ve kültürüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı da "Eldivan ilçemizin Aşağıçayır mevkiinde höyük bölgesi olarak tabir edilen bölgede bulunuyoruz. Buradaki alan hocalarımızın yapmış olduğu yüzey alanları neticesinde tarihi Milattan Önce 2000-3000 yıllarına kadar uzandığı varsayılan bir yerleşimin üzeri kapatılmış bir höyük şekline gelmiş alandır. İlçede yaşamamız münasebetiyle küçüklüğümüzden beri bura ile ilgili çeşitli rivayetler vardı. Burada yerleşim yerleri çok çeşitli medeniyetleri yaşadığına dair söylentiler vardı. Bizde üniversitemiz ile görüşmelerde bulunduk. Nursel hocam eşliğinde yüzey araştırılması yapıldı. İlçe tarihine ve kültürüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.