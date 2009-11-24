Çankaya'da okullara teleskop dağıtılacak

Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi tarafından ilçedeki okullara teleskop dağıtılması amacıyla hazırlanan Galileoskop Projesi'nin işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, önemli ve anlamlı bir projeye imza attıklarını söyledi.

Projeyle ilçedeki lise ve ilköğretim okullarına teleskop dağıtacaklarını dile getiren Tanık, ''Bu projeyle nelere inanıp nelere inanmayacaklarını sorgulama özelliğine sahip kuşakların yetişmesine katkı sağlamayı amaçladık'' dedi.

Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Tanık, öğretmenlerin değerini bilmeyen toplumların geleceklerinin karanlık olduğunu bildirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ da Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlık ile bilim ve aklın üstünlüğü unsurları üzerine kurulduğunu söyledi.

Üniversite olarak bilim kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Taluğ, ''Gençlerin bilimle en erken yaşta buluşması için çok sayıda etkinlik yapıyoruz'' diye konuştu.

Taluğ, projeyle yalnızca okullara teleskop dağıtmakla kalmayacaklarını, kimi öğretim üyelerinin okullara giderek astronomi konusunda bilgiler vereceğini de bildirdi.

Konuşmaların ardından Tanık ve Taluğ tarafından projenin işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ethem Derman tarafından astronomi konulu sunumun da yapıldığı törenin sonunda ilçedeki okulların yetkililerine teleskopları teslim edildi.