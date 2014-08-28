Çankaya Köşkü'nde bir ilk: 'Paralel medya' vetosu

Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in köşkteki yokluğu etkisini gösterdi. Erdoğan ekibince yapılan uyarı üzerine bugünkü devir-teslim töreni için Cumhurbaşkanlığı'na "paralel yapı medyası" oldukları gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı basın giriş kartı sahibi olmalarına rağmen bazı gazeteciler içeriye alınmadı.



Bu çerçevede, Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi, Bugün TV, Kanaltürk ve Samanyolu TV mensubu gazeteciler Çankaya Köşkü kapısından geri çevrildi.

İstifa mektupları sunuldu

Bu arada Cumhurbaşkanlığı'nda Gül'ün vedasıyla birlikte üst düzey Köşk ekibi de istifa mektuplarını hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in de istifasını hazırladığı ancak yerine atama yapılana değin bekleyeceği ve görevini devrederek ayrılacağı kaydedildi.



Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Koray Ertaş'ın buradaki görevini devrederek, asli kadrosunun bulunduğu Dışişleri Bakanlığı'na döneceği ifade edildi.



Cumhurbaskanligi Kurumsal İletişim Başkanı Kemal İlter'in de istidadını sunanlar arasında olduğu kaydedildi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı'nda Gül'ün ekibi içerisinde yer alan üst düzeydeki pek çok görevlinin başka kamu kurumlarına birkaç gün içerisinde geçişinin yapılacağı da dile getirildi.