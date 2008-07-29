Çankaya, 6 ayda 21 milyon YTL harcadı

Abdullah Gül döneminin ilk Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, 2007’ye kıyasla yüzde 63.9’luk artış yapılmasına karşın, ilk 6 ayda kültür varlıklarını korumaya “sıfır” ödenek ayırılması dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı, ilk 6 ayda sadece makam katında kısmi düzenlemeler yapılan Çankaya Köşkü Hizmet Binası’na, rutin bakım giderleri hariç 1 milyon 914 bin YTL harcadı.

Gül, 28 Ağustos 2007’de görevi devraldığında 33 milyon 893 bin 30 YTL’lik bütçeden geriye kalan 16 milyon 696 bin 991 YTL’yi kullanmaya başladı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde, Cumhurbaşkanlığı’na 2008 için 39 milyon 523 bin 210 YTL ödenek ayırılması öngörülmüştü, ancak Gül döneminde bu taslak bütçe yetersiz görüldü.

Gül döneminde hazırlanan 2008 bütçesi, Sezer’in “tasarruf” anlayışı yerine “Çankaya Köşkü’nün devleti en iyi temsil etmesi gerekli makam olması” gerekçesiyle yüzde 63.9’luk artışla 55 milyon 561 bin YTL olarak belirlendi.

Bu rakamdan 1 Ocak - 30 Haziran arasında 20 milyon 916 bin YTL harcayan Cumhurbaşkanlığı’nın, yılın son 6 ayında, bütçesinden kalan 34 milyon 644 bin YTL’yi kullanacağı öğrenildi.



‘Kültür’e harcama yok



Bu ilk 6 ayda Cumhurbaşkanlığı tarafından “Kültür varlıkları alımı ve korunması” başlığı altında herhangi bir harcama yapılmaması göze çarptı.

Sezer döneminde Cumhurbaşkanlığı, 2007’de (ocak - ağustos) 18 bin 752 YTL, 2006’da 39 bin 602 YTL’yi kültür varlıkları için kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı “Gayrimenkul büyük onarım giderleri” başlığı altında sadece makam katında kısmi yenilenme yapılan Çankaya Köşkü Hizmet Binası’nın müteahhitlik hizmeti alımı ve inşaat malzemeleri için 1 milyon 914 bin YTL harcadı.



Lojmanlar da elden geçti



“Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri” başlığı altında Köşk kampusundaki lojmanlar için bu yılın ilk 6 ayında 571 bin 503 YTL harcandı.

Sezer döneminde, lojmanlar için 2007’de (ocak - ağustos) 3 bin 513 YTL, 2006’da 17 bin 895 YTL harcanmıştı. Geçmiş yıllara kıyasla bu yılki ciddi harcamaya, Cumhurbaşkanlığı’ndaki idari personel değişiklikleri nedeniyle boşalan lojmanlara yeni personel taşınmadan yapılan tesisat, boya - badana gibi onarımların neden olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı, “Temsil ve tanıtma gideri” başlığı altında ise Sezer döneminde 2007’de (ocak-ağustos dönemi) 182 bin 755 YTL, 2006’da 251 bin 968 YTL, bu yılın ilk 6 ayında ise 812 bin 755 YTL harcadı.

Böylece temsil giderlerinde de artış olduğu görüldü. Gül’ün “hane halkına transfer” başlığı altında hiç harcama yapmadığı da anlaşıldı.