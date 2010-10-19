-CANİKLİ: YARIN CHP, MHP VE BDP'YE GİDECEĞİZ GİRESUN (A.A) - 19.10.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, ''Yarın CHP, MHP, BDP'ye gideceğiz. Gidişimizin temel amacı, üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kaldırılmasına yönelik olacaktır'' dedi. Canikli, Giresun Kalesi'nde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Nurettin Canikli, üniversitelerdeki başörtüsü sorunuyla ilgili soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatından sonra grup başkanvekilleri olarak Kızılcahamam'da yol haritalarını belirlemek üzere toplandıklarını hatırlattı. ''Dün gerçekleşen MYK toplantısında konuyu gündemine getirerek, daha detaylı istişare etme kararı aldık. Orada alınan karar çerçevesinde konuyu tüm siyasi partilerle görüşme değerlendirme ve ondan sonra tekrar ona göre adım atma şeklinde bir kararımız oldu'' diyen Canikli, şunları kaydetti: ''Randevular da alındı. Yarın CHP, MHP ve BDP'ye gideceğiz. Şuandaki gidişimizin temel amacı, üniversitelerdeki başörtü yasağının kaldırılmasına yönelik olacaktır. Eğer hepsinin görüşü olumlu olursa bir komisyon oluşturulacak. Her siyasi partinin eşit sayıda üye verdiği ve komisyon marifetiyle hazırlanan çalışmayı komisyondan geçireceğiz. Eğer bir ya da birden fazlası katılmazsa, olumlu katkı vermezse, onun değerlendirmesini yapıp, atacağımız adımı ona görev belirleyeceğiz.''