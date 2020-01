Canikli: Biraz daha izin verseydik Türkiye kumarhaneye dönecekti, Foreks'te geri adım yok!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kamuoyunda “foreks” (forex) diye bilinen kaldıraçlı alım satım işlemlerine getirilen sert düzenleme hakkında "Geriye adım söz konusu değil, kaldıraç oranının artırılması da söz konusu değil. Bu karar son derece yerinde bir karardır. Forekste işlem yapan küçük yatırımcının hemen hemen tamamı kaybediyor. Böyle bir piyasa olur mu? Biraz daha izin verseydik Türkiye dijital kumarhaneye dönecekti" yorumunda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kaldıraçlı işlemlere (forex) ilişkin tebliğde değişikliğe gitmişti. Kaldıraçlı işlemlerde teminat olarak asgari 50 bin TL şartı getirilirken, kaldıraç oranı 100:1'den 10:1'e düşürülmüştü.

Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında konuşan canikli "Son 3-4 aydır para piyasalarına yönelik ciddi bir atak söz konusu. Ekonomide istikrarı bozmayı hedefleyen saldırılarla karşı karşıya kaldık. Derecelendirme kuruluşlarının kredi notu indirimlerinin zamanlamalarına baktığınızda bir projenin devamı olduğunu görürsünüz, hiçbiri rasyonel kararlar değildi" dedi.

Canikli "Fitch'in not indiriminden sonra döviz piyasasında ciddi yukarı hareketler bekleniyordu. Daha sonra bankacılık sistemine yönelik saldırılar başladı. Halbuki bankacılık sistemi en güçlü ülke Türkiye'dir" diye konuştu.

"Onların istediği gibi faiz artışı olmadı"

Kurdaki hareket ve Merkez Bankası'na dair Canikli "Kurun hareketlendiği dönemlerde belli çevreler faiz artışı diye tempo tutarlar. Ocak'ın son haftasında kurdaki hareketlenmenin ancak 400-500 baz puan faiz artışıyla sakinleşebileceğine dair yoğun kampanya başlamıştı. Biz bu çağrılara olumlu cevap vermedik. Onların istediği gibi faiz artışı olmadı. Merkez Bankası son derece sağduyulu, rasyonel, akılcı kararları adım adım uygulamaya geçirmiş ve bu sonuca ulaşmıştır. Kurlar iner çıkar, dalga boyun bazen yükselebilir, bunlar normal" değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef referandum sonuçlarını etkilemek"

Canikli şu değerlendirmeleri yaptı; "Bu saldırıların amacı referandumda siyasi sonuçlardır, referandum sonuçlarını etkilemektir. 'Ekonomik alanda biz vatandaşın cebini olumsuz yönde etkileyecek bir tablo oluşturabilirsek, o zaman sonuç alırız.' Vatandaşımızın kur ve enflasyona karşı çok hassas olduğunu biliyoruz. Dolardaki her yükselişi kaygıyla izliyor, bunu kriz olarak algılıyor. Piyasalar her zaman dalgalanır, kur hedefimiz yok. Spekülatif ataklara karşı Türkiye ekonomisi hiç olmadığı kadar güçlüdür. Her şey kontrol altında. Bu Merkez Bankamızın aldığı tedbirler çok önemliydi.



"Kurdaki hareket üzerinden insanları baskı altına alarak siyasi tercihleri değiştirmeye yönelik projeler yapılmaya çalışıldığını belirten Canikli "Bundan sonra bu tür saldırılar başarılı olamayacak" dedi.



Ekonomiye yönelik bir sürü teşviklerin hayata geçirildiğini söyleyen Canikli , kaynakları etkin şekilde kullanarak bu teşvikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Foreks tebliğinde geri adım yok"

Yeni foreks tebliğine dair Canikli "Geriye adım söz konusu değil, kaldıraç oranının artırılması da söz konusu değil. Bu karar son derece yerinde bir karardır. Forekste işlem yapan küçük yatırımcının hemen hemen tamamı kaybediyor. Böyle bir piyasa olur mu? Biraz daha izin verseydik Türkiye dijital kumarhaneye dönecekti" yorumunu yaptı.



Düzenleme öncesinde günlük işlem hacminin 16-17 milyar dolar olduğunu belirten Canikli düzenlemenin ardından işlem hacminin 2 milyar dolar civarına düştüğünü söyledi.



Canikli sermayenin yurt dışına gitme tehlikesi olmadığını, tedbirler alındığını dile getirdi.

"Anketlerde 'Evet' önde"

Canikli anayasa değişikliğine yönelik anketlerde 'evet'in önde olduğunu söyleyerek "16 Nisan referandumunda herhangi bir sorun görmüyoruz. Ama bu başka anlama gelmesin, 16 Nisan'da getirmek istediğimiz sistemin tam olarak anlatılması çabamız sürecek. Her şey bitmiş gibi bir haleti ruhiye içine hiçbir zaman girmedik. Şu an itibarıyla anket sonuçlarında hayırın üstünde olduğumuz ortada." dedi.