Canikli'nin attığı tweet 'Forex'te umutları azalttı

Kamuoyunda “foreks” (forex) diye bilinen kaldıraçlı alım satım işlemlerine getirilen sert düzenlemenin ardından kararın yumuşatılacağına yönelik beklentiler de Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin paylaştığı tweet ile son buldu.

Canikli Twitter’dan yaptığı açıklamada “SPK’nın foreks piyasası ile ilgili düzenlemelerinin yerinde ve rasyonel olduğu bugün daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır” dedi.

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Canikli’nin saat 12.05’te yaptığı bu açıklamanın zamanlaması da dikkat çekiciydi. Çünkü Canikli, saat 11’de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Başkan Vekili Berra Doğaner ve sektör temsilcileri ile bir araya gelmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Forex'e getirdiği sert düzenlemeler sektörde işlemleri durdurmuş ve sektör temsilcileri soluğu Ankara’da almıştı. Canikli attığı tweet ile karardan geri adım atılmayacağı mesajını verdi.