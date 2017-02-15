Forex düzenlemesiyle yurt dışına para çıkışı başladı

InvestAZ Genel Müdürü Hakan Avdan, forex düzenlemesinin ardından yurt dışında hesap açmak isteyen yatırımcı sayısında artış olduğunu belirtti.

BloombergHT'den Ceren Dilekçi'nin haberine göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde (TSPB) toplanan aracı kurum yetkilileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği cuma gününden itibaren yurt dışına para çıkışının başladığını belirttiler.

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TSPB toplantıda dile getirilen endişelerden biri de, en son resmi rakamlara göre 121 bin 564 yatırımcının bulunduğu forex piyasasında haftada 1500-2000 hesabın yurt dışına çıkabileceği konusuydu.

"Türkiye'den ciddi miktarda para çıkışı olacak"

InvestAZ Genel Müdürü Hakan Avdan, yurt dışında hesap açmak isteyen yatırımcı sayısında artış olduğunu belirterek, "Yatırımcılar yurt dışında hesap açmak istiyorlar, bize soruyorlar. Bu konuda herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz. Fakat piyasada bu yönde ciddi bir hareket başlamış durumda. SPK'nın kaldıraçlı işlemleri düzenlemeden önce zaten yurt dışı şirketler vasıtasıyla merdivenaltı yapılıyordu. Şimdi yeniden oraya dönüyoruz. Çok hızlı bir akış görünüyor, Türkiye'den ciddi miktarda para çıkışı olacak" diye konuştu.

Bireylerin yurtdışına güvencesi olmadan belli internet siteleri üzerinden yurtdışına yöneleceklerini bildiren Avdan, "Herhangi bir hak da talep edemeyecekler. Eskiden mağduriyetler daha fazlaydı. Hedefimiz, vergisel düzenlemenin yapılması ve yabancıyı buraya çekmekti, tam tersi oldu, bireyleri yurtdışına kaçırıyoruz" dedi.

TL'deki spekülatif hareketlerin önlenmesinin gerekçe gösterilmesine ilişkin olarak ise Avdan, "Gerekli mercilere doğru anlatılamadı herhalde çünkü öyle bir şey olması mümkün değil. TL'nin değeri Türkiye'deki forex piyasasında belirlenmiyor" açıklamasında bulundu."Forex bitirecek tebliğ"

"Forex piyasasını bitirecek tebliğ"

Forex işlemlerine çok radikal bir kısıtlama getiren tebliğin piyasada ciddi daralmaya yol açacığını bildiren InvestAZ Genel Müdürü, "Piyasada işlemleri neredeyse durma noktasına getirecek. Türkiye'deki forex piyasasını neredeyse bitirecek bir tebliğ. 1'e 10 kaldıraç, bu piyasayı tamamen bitirmek demektir." dedi.

Avdan sözlerini şöyle sürdürdü: "SPK'nın geçen sene çıkan tebliği son derece olumluydu. Piyasayı belli bir disiplin altına almıştı. Yeni tebliğde kurumsal-bireysel ayrımı olabilirdi onun ötesinde profesyonel yatırımcı ayrımı da olabilirdi. Diyelim ki 20 bin TL sınırı olup, 1'e 10 kaldıraç gelecekse hiç bir sınırın manası yok. VİOP'ta herhangi bir sınırlama olmadan yatırımcı 1'e 10, 1'e 20 kaldıraçla işlem yapabiliyor. VİOP'ta böyleyken forexte kaldıracın gelmesinde çelişki var. Dünkü toplantıda farklı kademelerle gidilebileceği önerisi getirildi. Kurumsal ve profesyonel yatırımcı ayrımı getirilip onlara daha gevşek bir sistem uygulanabilir. Benim öngörüm mesela 20 bin TL sınırı gelip, 20 bin TL altı 1'e 25 kaldıraç, 20 bin TL üstü 1'e 50 kaldıraç olabilir."

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