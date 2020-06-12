Caner Ulaşır için ilginç iddia: Ablasının zoruyla kimsesizler mezarlığına gömüldü

Bir dönem katıldığı yarışma programıyla hafızalarda yer alan Sinem Umaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Caner Çalışır'ın ablasının zoruyla kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü ve ailesinin cenazeye katılmadığını ileri sürdü.

Instagram hesabından paylaşım yapan Sinem Umaş, Caner'in ablasını kardeşinin parasını alarak cenazeye katılmamakla ve Çalışır'ı kimsesizler mezarlığa gömdürmekle suçladı.



Yakın arkadaşı Caner Çalışır'a yapılanları sindiremediğini söyleyen Umaş, öfke kustuğu paylaşımlarında şunları söyledi: "Ben dayanamıyorum artık, Caner'i tanımayan bile mezarına gelip çocuğun ölümünden bile prim yaptı şimdi de hepsi sanki bir şeyler biliyormuş gibi boş boş konuşuyor sağa sola. 2 gündür gözüme uyku girmedi yazmasam arkadaşlığıma ihanet etmiş olacağım.



Sözüm sana Pınar! Şimdi nasıl vicdanın rahat uyuyorsun bilmiyorum biz senin yüzünden arkadaşımızı o mezarlığına öksüz gibi gömdük! Ne annesini getirdin ne kendin gelip kardeşinle vedalaştın! Ne de bize izin verdin bir cenaze töreni yapalım güzel bir mezarlığa gömelim.

"Parasını hangi vicdanla yiyeceksin"

1 milyon takipçisi vardı senin kardeşinin cenazesine gelmek isteyen binlerce seveni olacaktı son yolculuğuna çiçeklerle uğurlayacaktık! Parasını biz öderiz dedik onu da bırakmadın! Şimdi de kalkmış yattığı yerin ne önemi var diyebiliyorsun nasıl bir kalp seninki? Bu çocuk bunu mu hak etti ? Bankada parası var evini de aldı şimdi o paraları hangi vicdanla yiyeceksin sen! Bir abla kardeşine bunu nasıl yapar?

"Öksüz gibi minnacık bir çukura gömdürdün"

Çok gücüme gitti. Sağımızda solumuzda dip dibe başka mezarlara basmamak için zor ayakta durup ona veda etmeye çalıştık! Belediyeye haber verip kardeşini belediyenin verdiği mezarlığına minnacık bir çukura toplu dua ile gömdürdün!



Kimsesiz miydi bu çocuk binlerce seveni vardı! Herkes ona veda etmek isterdi Caner son yolculuğunda mutlu olurdu. Gelip kardeşine veda bile etmedin sen garip gibi öksüz gibi gömüldü nasıl canım acıyor nasıl üzgünüm... Bir abla bunu nasıl yapar? Evinde Yasin okutalım helva yapalım dedik ona bile izin vermedin alt komşusunda okuduk duasını!"