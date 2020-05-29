Caner Erkin: Şükran beni çok reddetti, kapısında yattım

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, katıldığı bir canlı yayında 3 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Şükran Ovalı'yla birlikte olmak için kapısında yattığını söyledi.

Caner Erkin, sosyal medyadaki bir canlı yayında eşi Şükran Ovalı'yı sevgili olmak için zor ikna ettiğini, oyuncu eşinin kapısında yattığını belirtti.



Erkin, "Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" açıklamasında bulundu.

Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın Mihran Ela adında 2 yaşında bir kızları bulunuyor.