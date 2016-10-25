Caner Erkin: Şampiyonluk maçında sahadayım

Beşiktaş'ın sezon başında Inter'den kiraladığı Caner Erkin, geçirdiği sakatlık sonrası Fikret Orman'a, şampiyonluk maçında sahada olacağının sözünü verdi.

Antalyaspor maçında yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından aşil tendonu kopan ve operasyon geçiren Caner Erkin, hem Beşiktaş camiasına hem de taraftarlara büyük üzüntü yaşattı.

Yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalacak olan mili oyuncu, kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan ve yaşanan sakatlığa oldukça üzülen başkan Fikret Orman’a en kısara sürede toparlanacağının sözünü verdi.

"En kısa sürede iyileşeceğim"

Caner, başkan Orman’a “Başkanım üzülme, bu sezon da şampiyonluk ipini bi göğüsleyeceğiz ve ben şampiyonluk maçında sahada olacağım. En kısa sürede iyileşip toparlanacağım.” ifadelerini kullandı.

Kulüp doktoru: Nisan ayının başında takımda olur

Kulüp sağlık kurulu başkanı Sarper Çetinkaya ise Caner Erkin’in normal insanlara göre daha güçlü bir yapısının olduğnu belirtti ve “Bünyesi çok sağlam. Hırslı ve azimli bir futbolcu Caner... Başka futbolcu olsa bunu söylemek zor olurdu belki ama biz Caner’i nisan ayının başında takıma verebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.